الامارات | لحظة مرعبة لامرأة تدفع أخرى أمام قطار.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مرعبة لامرأة تدفع أخرى أمام قطار.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرات المراقبة لحظة قيام امرأة بدفع امرأة أخرى أمام قطار في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ذهول الأشخاص المنتظرين استقلال القطار.

وسقطت المرأة الضحية أرضاً على رصيف محطة المترو دون أن تسقط على القضبان الحديدية، وأصيب بجروح في وجهها ونقلت إلى المستشفى، بينما فرت المتهمة من مكان الحادث سيراً على الأقدام.

وأظهر الفيديو المرأة المتهمة تجلس على أحد المقاعد، وفور قدوم القطار نهضت من مكانها مسرعة تجاه امرأة أخرى تنتظر القطار، ودفعتها بسرعة ثم فرت هاربة، وقامت الشرطة بإغلاق الجزء الذي وقع فيه الحادث وتواصل البحث عن المتهمة.

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