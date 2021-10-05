أحمد حسن وزينب ينهيان أساطير حفلات تحديد نوع الجنين بـ«خيمة ولعبة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«صباح الخير على أجمل عيلة في الدنيا، عيلة أحمد حسن وزينب، وحشتونا جدًا، هاي إيلي، هاي يا جميلة، تعالوا نقولكوا هنعمل إيه في يومنا»، عبارة ثابتة يبدأ بها اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، بث مقاطع الفيديو، التي يظهر بها مع زوجته وابنته «إيلين»، للحديث عن روتين حياتهم اليومية، وكواليس كل ما هو جديد فيها، وكان آخرها الحديث عن نوع جنينهما الجديد المنتظر.

محتوى الفيديو الجديد الذي بثه الثنائي أحمد حسن وزينب، كان يتضمن الكشف عن جنس المولود الجديد المنتظر، في مقطع مدته تجاوت 16 دقيقة و49 ثانية، بعنوان: «صنعنا أكبر خيمة داخل بيتنا الجديد، واكتشفنا جنس البيبي»، لتكن تلك الطريقة التي اتبعها الثنائي، بعيدًا عن الطرق التي اتبعها غيرهم من البلوجرز واليوتيوبرز خلال الفترة الماضية، والتي كانت عبار عن عمل حفلات فاخرة للكشف عن نوع الجنين.

خيمة ولعبة

قال الثنائي أحمد حسن وزينب، خلال مقطع الفيديو: «النهارده عندنا مغامرة مهمة جدًا، هننزل نشتري خيمة، وهنخيم في بيتنا لأول مرة، هناكل وننام ونلعب فيها، الموضوع حماسي جدًا، هنروح نشتري الخيمة، ونصورلكوا كل حاجة».

أحمد حسن وزينب يكشفان نوع الجنين

قرر أحمد حسن وزينب كشف نوع جنينهما المنتظر، من خلال اتباع طريقة تقليدية، بواسطة لعبة: «معانا لونين، واحدة لبني والثانية بينك، اللي هيجيب نقطة أكتر، هيكون هو جنس المولود»، وبعد دقائق ومحاولات، كشف الثنائي في النهاية عن نوع الجنين، والذي تحدد بأنه «فتاة».

حفلات اكتشاف نوع الجنين

الطريقة التي اتبعها أحمد حسن وزينب، في الكشف عن نوع الجنين، تقليدية، لكنها لم تشهد إنفاق وإهدار الكثير من الأموال الطائلة، مثلما يفعل البلوجرز في المعتاد، إذ نسمع عن أرقام خيالية تُنفق في الحفلات، حتى يتم الكشف عن جنس المولود، والمعروفة باسم «gender reveal».

وعادةً ما تكون الحفلات في مكان مفتوح، يرتدي فيه الأزواج ملابس متناسقة، بعيدا عن اللونيين «الأزرق والروز»، مع الديكورات وتورتة وبالونات زينة زرقاء، تعبيرا عن أن مولود ذكرا، أو روز دلالة على البنات، أو نثر زينة من اللون المعبر عن نوع الجنين، وغيرها من الطرق المبتكرة.

كان اليوتيوبر السوري أنس وزوجته أصالة، من أوائل البلوجرز، الذين روجوا لحفلات تحديد نوع الجنين، التي ظهرت قبل عامين، أمام برج خليفة في دبي، بحفلة عُرفت بأنها «أكبر حفلة معرفة جنس مولود في العالم»، وكان البرج مضاء باللونين الوردي والأزرق، قبل أن يتحول كله إلى اللون الأزرق، ويكتب عليه: «it's a boy»، ونفى الثنائي آنذاك، أنهم دفعوا مبالغ طائلة في الحفل.

تكلفة حفلات تحديد نوع الجنين

كشف محمد حسن المسؤول بإحدى شركات تنظيم الحفلات، في تصريحات سابقة، أن تكلفة حفلة تحديد نوع الجنين، تتراوح بين 10 آلاف جنيه، وما يقرب من 50 ألف، وأحيانا يمكن أن تزيد حسب طلبات الآباء.