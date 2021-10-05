10 نصائح لإعداد لانش بوكس صحي أيام الدراسة.. بلاش الساندويتشات التقليدية

القاهرة - سمر حسين - ماما

على قدم وساق، تجرى حاليا تحضيرات المدارس من قبل الأمهات، اللاتي تنتظرن دخول المدارس، وعلى رأس تلك التحضيرات شراء لانش بوكس جديد، ومكوناته الصحية، وعكس الأكياس البلاستيكية التي كانت تحتوي على ساندويتشات فقط قديما، أصبح اللانش بوكس يحتوي على كثير من التفاصيل، والعناصر الغذائية، التي ينصح بها أطباء التغذية، كما أن هناك العديد من المحاذير والممنوعات، التي يجب الابتعاد عن وضعها في صندوق طعام الأطفال في المدارس.

وترغب كل الأمهات في أن ينعم أطفالها بـ نظام غذائي صحي ومتوازن، بعيدا عن تناول الدهون غير المحببة، وبعيدا عن زيادة الوزن أو فقدان الطاقة، وهناك بعض النصائح العامة التي يمكن اتباعها للمحافظة على صحة الأغذية في اللانش بوكس للطفل، أوضحتها دكتورة مروى شعير الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في بث مباشر على صفحة جريدة «الوطن».

نصائح للأمهات للحفاظ على اللانش بوكس

- يجب وضع ورق زبدة في قاعدة اللانش بوكس، ليمتص السوائل، ولسهولة تنظيفه فيما بعد.

- الفواكه توضع دون تقشير (الموز على سبيل المثال)، كما يجب تجنب تقطيع وتنظف الفاكهة.

- يمكن تقطيع وتقشير وتنظيف الخضروات، ووضعها في اللانش بوكس، مثل الجزر والخيار، لكن يمنع وضع الطماطم، لأنها سهلة التلف.

- يمكن وضع كيس بلاستيك فيه ثلج داخل جزء محكم الغلق من اللانش بوكس، للحفاظ على سلامة بعض الأغذية مثل اللحوم الباردة، أو التونة.

- يفضل وضع مقرمشات الذرة والفشار كـ سناك.

- يمنع تماما وضع البيض واللحوم النصف تسوية، في اللانش بوكس.

- يمكن تعويض اللبن، بوضع زبادة مع مقرمشات في اللانش بوكس.

- ضعي مكسرات مثل عين الجمل واللوز، وفول السوداني.

- استغني عن الساندويتشات التقليدية، بعمل زبدة الفول السوداني في البيت، بين شريحتين من التوست.

- احرصي على وضع بروتين، وخضروات وفواكه وسناك في اللانش بوكس.