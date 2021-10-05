طريقة عمل برجر المطاعم في المنزل

رغم أن البرجر البيتي، من الأكلات سريعة التحضير، إلا أنه يمكن عمله في البيت، ليكون بنفس طعم وجودة المطاعم، لأنه من الوجبات التي يحبها الأطفال، ومع عودة المدارس يمكن طهي البرجر في البيت بسرعة وبخطوات سهلة، بحسب الشيف غادة التلي في التقرير التالي.

طريقة عمل برجر بيتي

½ كيلو لحمة مفرومة.

كوب ونصف فول صويا.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

2 فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود مفروم ناعم.

بصلة مفرومة.

¼ كوب ماء بهارات برجر.

زيت للتحمير.

طماطم.

خس.

خيار.

طريقة تحضير برجر بيتي

- ينقع فول الصويا في المياه لمدة ساعة، ثم يصفى ويضاف عليه باقي المكونات بما فيها اللحمة.

- يفرم فول الصويا جيدًا، حتى تكوين عجينة ناعمة.

- يفرد كيس بلاستيك مدهون بالزيت، ثم يفرد عليه العجينة.

- تغطى عجينة اللحم بكيس بلاستيك آخر مدهون بالزيت.

- يفرد العجين بالنشابة.

- يقطع العجين لدوائر، ويوضع في الفريزر لمدة ساعة.

- يخرج البرجر من الفريزر، ويحمر.

- يقدم البرجر مع الخبز والبطاطس والكاتشب.

طريقة جديدة لعمل البرجر البيتي

500 جرام لحم مفروم.

بيضة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعة صغيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة مستردة.

ملعقة كبيرة بقسماط.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

طريقة تحضير البرجر البيتي مثل المحلات

- يخلط اللحم، والكاتشب، المستردة، البيض والبقسماط، في وعاء كبير، ثم يضاف الملح، الفلفل الأسود، البابريكا والبصل البودرة.

- تعجن المكونات جيدا، حتى تتداخل مع بعضها البعض.

- يشكل خليط اللحم إلى كرات متساوية الحجم.

- تشكل الكرات بعدها إلى أقراص متساوية بالحجم والسمك الذي تريدينه.

- يوضع البرجر لحوالى نصف ساعة في الثلاجة.

- يحمى الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة، ويقلى فيه البرجر مع التقليب من حين لآخر، حتى تنضج من الجهتين.

يقدم البرجر ساخنا مع الخبز والخضروات، كما يمكنك إضافة العديد من المكونات للبرجر، مثل الطماطم والبصل.