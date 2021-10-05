طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل زي الكافيهات: فرابتشينو وموكا وشكولاتة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الآيس كوفي من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، فضلًا عن كونه مطلب دائم داخل الكافيهات أو جلسات السهر، حينما يتجمع الأصدقاء، إذ يميل البعض إلى تناوله، كونه يجمع بين النسكافية والقهوة المثلجة، وتتفن كل فتاة وربة منزل في طريقة إعداده بنكهات مختلفة.

وإليك طريقة عمل الآيس كوفي في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الآيس كوفي

مقادير آيس كوفى فرابتشينو

20 جرام قهوة سريعة التحضير.

15 جرام سكر.

حسب الرغبة ماء.

مكعبات الثلج.

طريقة تحضير آيس كوفى فرابتشينو

- نضع القهوة والسكر مع الماء، ونخلطهم جيدا، لتكوين الفوم.

- نضيف اللبن والكريم، ثم نضعه فى كوب التقديم، مع إضافة مكعبات الثلج.

آيس كوفي بالشوكولاتة

مقادير الآيس كوفي بالشوكولاتة

1/8 كوب ماء ساخن.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

كوب حليب بالشوكولاتة.

ملعقة كبيرة سكر.

8 قطع من مكعبات الثلج.

1/4 كوب كريمة سائلة.

2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة.

طريقة تحضير الآيس كوفي بالشوكولاتة

- يخلط الماء الساخن مع القهوة، ويحرك حتى يذوب.

- يوضع المزيج في خلاط الطعام، ويضاف إليه السكر والثلج وحليب الشوكولاتة والكريمة.

- تخلط كل المكونات، حتى تتمازج المكونات، ويهرس الثلج.

- يصب المزيج في أكواب، ويقدم مثلجا فور الانتهاء من إعداده.

الآيس موكا

مقادير عمل الآيس موكا

ملعقة صغيرة قهوة إسبريسو.

2 ملعقة كبيرة صوص شوكولاتة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب ماء.

½ كوب حليب.

كوب ثلج مجروش.

كريمة مخفوقة.

طريقة عمل آيس موكا

- ذوبي القهوة فى الماء، ثم ضعى الخليط فى الثلاجة، واتركيه حتى يبرد.

- اخلطى الثلج مع خليط القهوة البارد والسكر والحليب وصوص الشوكولاتة فى الخلاط الكهربائى بدورات متقطعة لمدة دقيقتين.

- ضعى الأيس موكا فى كوب التقديم، وزينيه بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة، وبالهنا والشفا.