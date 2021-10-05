رسالة من الإفتاء بخصوص التعامل مع أهل الزوج: خليكي ذكية وداري اللي في قلبك

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تعيش الفتاة مع أهلها عمرا كاملا، وبالزواج تنفصل عنهم بحزن شديد، فعادة ما ترتبط الفتيات ارتباطا شديدا بالأهل، ويرفضن التخلي عن الأسرة القديمة المتمثلة في الأم، والأب والأخوات، وبعد الزواج تميل السيدة إلى أهلها، عن أهل زوجها، وسرعان ما تعاود الاهتمام بهم حتى يصبحوا أولويتها مجددا، حالة معتادة كانت محور سؤال، ردت عليه دار الإفتاء المصرية، عن طريق أمين فتواها فضيلة الشيخ عويضة عثمان، في فيديو نشرته عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الدار الإلكتروني على الإنترنت.

حكم تقديم السيدة أهلها على أهل زوجها

قال عويضة، ردا على نص السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية: «لو الزوجة بتفضل أهلها على أهل زوجها إيه حكم ده؟ ما ده شيء طبيعي، الزوج أكيد أهله فوق أهل زوجته، برضوا ده شيء طبيعي».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «كل ده طبيعي، بس مابنقولش الكلام ده، مابنتلفظش بيه، لأن هي هتقول أهلي أحسن من أهلك، فهو هيرد لا أنا أهلي أحسن، وهكذا، الطبيعي أهل كل طرف أغلى من أهل الطرف التاني، وده كلام المفروض يظل داخليا، وفي القلب فقط».

الخلاف في معاملة أهل الزوج

وشرح عويضة، المقصد من السؤال والخلاف: «التفضيل في الحب ماشي، في القلب ماشي، لكن في المعاملات ده المقصد غلط، يعني مثلا لما يجي أهلها تقوم تطبخ وتضايف وتعمل، وتبقى طايرة من الفرحة، وده شيء جميل، ولكن لما أهل زوجها يجوا، طيب تشربوا إيه وبس، تحبوا تاكلوا حاجة، وتقعد متضايقة، وده اللي بيضايق الزوج وبيعمل نفور».

نصيحة عند زيارة أهل الزوج

نصح أمين الفتوى بدار الإفتاء، بضرورة الترحيب بكلا الطرفين على حد سواء: «يعني حتى تصنعي أنك أنتي مرحبة بأهله مبسوطة بوجودهم، عشان الزوج ميتضايقش، حتى لو من ورا قلبك، بيني أنك فرحانة بأهله، لأن ده هيدخل السرور على قلبه، وبالتالي تستجلب المحبة، والحياة الجميلة بينهما، والزوجة الذكية الي تعمل كده، وماتخليش الزوج يلاحظ ده، داخليا أنتي حرة فيه، إنما خارجيا لا بيني أنك بتحبي، الزوج والزوجة الذكية، هما بس اللي يعملوا كده».