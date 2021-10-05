5 نصائح من منظمة الصحة العالمية للحياة بأسلوب صحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

وضعت منظمة الصحة العالمية عددا من التوصيات والنصائح التي يجب على البالغين والأطفال على حد سواء العمل بها، واتباع أسلوب حياة صحي وجيد، للوقاية من الفيروسات والأمراض، الابتعاد قدر المستطاع عن الأخطاء الشائعة في الطعام، والنوم وغيرها من العناصر التي تضر بـ الصحة.

اتبع نظام غذائي صحي

يجب تناول مجموعة من الأطعمة المختلفة، بما في ذلك الفاكهة والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة.

يجب أن يأكل البالغون 400 جم على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا.

يمكن تحسين تناول الفواكه والخضروات بإضافة الخضار دائمًا في وجبتك؛ وتناول الفاكهة والخضروات الطازجة كوجبات خفيفة.

تقليل كميات الملح والسكر

يجب الحد من تناول كميات الملح وصلصة الصويا، وغيرها من التوابل عالية الصوديوم عند إعداد وجبات الطعام، لتقليل من كميات تناول الملح إلى 5 جرام يوميًا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة.

كم أن تناول كميات كبيرة من السكريات يزيد من خطر تسوس الأسنان وزيادة الوزن. في كل من البالغين والأطفال، يجب تقليل تناول السكريات الحرة إلى أقل من 10٪ من إجمالي مدخول الطاقة. هذا يعادل 50 جرامًا أو حوالي 12 ملعقة صغيرة للبالغين.

تقليل الدهون الضارة

إذا كنت تحاول تخفيض وزنك، أو المحافظة عليه خلال الشتاء فيجب أن تكون الدهون المستهلكة أقل من 30٪ من إجمالي استهلاك الطاقة، ورغم تنوع الدهون إلا أنه يفضل تناول الدهون غير المشبعة، عن الدهون المشبعة والمتحولة، وتوصي منظمة الصحة العالمية بتقليل الدهون المشبعة إلى أقل من 10٪ من إجمالي مدخول الطاقة؛ تقليل الدهون المتحولة إلى أقل من 1٪ من إجمالي مدخول الطاقة.

توجد الدهون غير المشبعة في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وفي زيت عباد الشمس وفول الصويا وزيت الزيتون. توجد الدهون المشبعة في اللحوم الدهنية والزبدة وزيت النخيل وزيت جوز الهند والقشدة والجبن والسمن وشحم الخنزير.

لا تدخن

يسبب تدخين التبغ الأمراض غير المعدية مثل أمراض الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية. لا يقتل التبغ المدخنين المباشرين فحسب، بل يقتل حتى غير المدخنين من خلال التعرض غير المباشر.

كن نشيطا

ويُعرَّف النشاط البدني بأنه أي حركة جسدية تنتجها عضلات الهيكل العظمي وتتطلب بزل الطاقة. وهذا يشمل التمارين والأنشطة التي يتم القيام بها أثناء العمل واللعب والقيام بالأعمال المنزلية والسفر والمشاركة في الأنشطة الترفيهية.

يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل الشدة طوال الأسبوع، ويمكن زيادة النشاط البدني المعتدل الشدة إلى 300 دقيقة في الأسبوع للحصول على فوائد صحية إضافية.