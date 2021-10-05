الامارات | مواطنة سعودية في مهنة كانت لرجال المملكة فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة سعودية في مهنة كانت لرجال المملكة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مواطنة سعودية، عن حصولها على رخصة دلالة في سوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة، كأول امرأة في المملكة بهذه المهنة.

ونقلت صحيفة «مكة» عن صالحة الكريثي قولها: «ابني وزوجي كانا يعملان بالحلقة حيث يأخذان طبلية ويضعان عليها البضاعة لبيعها، وبعد فترة رأى زوجي أن فيها رزقا وفيرا، وكنت موظفة، لكن زوجي عرض علي العمل في حلقة الخضار مع ابني وكانت فكرة جديدة».

وأكملت: «استخرجت سجلا تجاريا وبدأت العمل، وبدأ ولدي يبحث عن مبسط، ووجدناه، وبالتواصل مع الجهات المعنية، حيث جميعهم رحبوا بالانضمام في حلقة الخضار كأول امرأة سعودية تدخل هذا المجال، وتم تأجير مبسط وهذا من فضل الله ثم جهود زوجي وابني، وتشجيعهما لي أن أعمل وبعد فترة من العمل طلبت رخصة دلالة، وحصلت عليها».

وكشفت صالحة الكريثي عن طريقة عملها، موضحة أنها تبدأ العمل بجلب الخضراوات من الموردين بالسوق المركزية في الساعات الأولى من فجر كل يوم، ثم تفرزها وتبدأ في ترتيبها قبل حضور الزبائن لمباشرة البيع«.

وأكدت أنها»فخوره بعملها، وقد كسرت القاعدة، وأثبتت للجميع أن المواطنة السعودية تستطيع أن تعمل وليس هناك أي عوائق اجتماعية في العمل الشريف حتى في أسواق الخضار والفاكهة".

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