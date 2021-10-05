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الامارات | تمساح يقتل شابا في إندونيسيا ويترك جثته دون التهامها

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جاكرتا - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل تمساح شابا (23 عاما) كان يبحث عن طُعم لصيد الأسماك في إقليم رياو بإندونيسيا، حسبما أفاد مسؤول اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ المحلية، ريو بوترا، إن الشاب كان يبحث عن الديدان التي يتم استخدامها كطعم لصيد الأسماك بالقرب من نهر في منطقة إندراجيري هيلير عندما هاجمه تمساح وسحبه إلى الماء يوم الأحد الماضي.

وأضاف أنه تم العثور على جثة الشاب في اليوم التالي، وكانت «سليمة، لكن آثار عض التمساح كانت ظاهرة».

وأشار بوترا إلى أن هجمات التماسيح شائعة في المنطقة، وهي موطن معروف لهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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