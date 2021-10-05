العالم "أوف لاين".. مواطنون خلال 6 ساعات تعطل فيسبوك: راحة بال وملل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من التخبط انتابت الملايين من مستخدمي موقع التواصل فيسبوك وتطبيق واتس آب، بعد تعطل الخدمة وانقطاعها بشكل تام لما يقرب من سبع ساعات، وتداول مزاعم حول توقفها نهائيًا وعدم عودتها من جديد.

وفور أن عادت الخدمة بدأ مستخدمو السوشيال ميديا استعراض ما شعروا به خلال تلك الساعات، وكيف قضوا هذا الوقت.

اشتكت إحدى ناشطات فيسبوك من صعوبة التواصل مع ذويها بعد تعطل مواقع التواصل لساعات، فتعلق عن الحياة خلال فترة الانقطاع قائلة، "صعبة للمغترب اللي زي ومعرفش يطمن علي أهله ولا يكلمه".

ورد عليها بعض المتابعين ليقترحروا عليها بدائل أخرى من تطبيقات تساعدها على التواصل مثل "إيمو" و"تليجرام".

وعبرت شيماء سعد عن مدى ارتياحها خلال ساعات الانقطاع، فكتبت تعليقًا قائلة: "تعود فظيع بس راحة بال حلوة والله"، وتابعت مؤكدة: "مريحة بلا وجع دماغ".

وترى نرمين إبراهيم، أنها كانت أسعد ساعات قضتها في حياتها، نظرًا لأنها دائمًا ما تتابع عملها من خلال فيس بوك وتويتر، قائلة لـ"الخليج 365": "كنت مبسوطة جدًا ومع أول إشعار جاءني بعد الانقطاع شعرت بضيق".

وعن الأنشطة التي قامت بها خلال فترة الانقطاع أوضحت، أنها خلال تلك الساعات قامت بالكثير من الأنشطة بينها الخروج في نزهة بسيطة، إضافة

إلى مشاهدة فيلم، ولجأت إلى إجراء مكالمات هاتفية بدلًا من التواصل عن طريق ماسنجر وواتس آب.

وشعرت نور جمال، بملل شديد بعد انقطاع الخدمة، مشيرة إلى أنها قضت هذا الوقت الممل بمشاهدة التلفزيون مع أسرتها، وبعدها قضت باقي الوقت بالنوم.

سيناريوهات كثيرة تخيلتها نور أثناء انقطاع الخدمة، حال عدم عودتها من جديد، فتستطرد: "حسيت صعب التواصل"، لافتة إلى أن فيسبوك وواتس آب يسهلان التواصل بشكل بسيط وسريع.

ويرى هاني ميخائيل، أن هناك أهمية لمواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "في ناس أكيد مفرقش معاهم العطل ده بس كمان في ناس فرق معاهم جدا لأن شغلهم اتعطل وناس تانية عايشة على مكالمة وفيديو لحد غايب عنها ومسافر بقاله فترة طويلة".

وتابع: "احنا هنفضل طول حياتنا عايشين وحوالينا الحلو والوحش، الصح والغلط، واحنا نختار نعمل ايه فيهم".