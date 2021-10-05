هل تناول فصوص الثوم على معدة فارغة يؤدي إلى فقدان الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، الجهد المستمر والعمل الجاد هو مفتاح خسارة الوزن الزائد، بينما يلعب كل من النظام الغذائي والتمارين الرياضية دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن، فإن النظام الغذائي يلعب دورًا أكثر أهمية.

يقال إن 70% من النظام الغذائي و30% من التمارين الرياضية يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

عند الحديث عن الحميات الغذائية لفقدان الوزن، هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت، في حين أن جميع الحميات ليست مناسبة للجميع، إلا أن بعض حيل النظام الغذائي البسيطة يمكن أن تصنع المعجزات، مثل تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتحسين صحتك بعدة طرق أخرى، إليك الطريقة وفقا لما ذكره موقع indiatimes.

الفوائد الصحية للثوم

الثوم مقوي للمناعة، كما أنه يساعد في إرخاء الأوعية الدموية لتدفق الدم بشكل سلس، ويقلل من ضغط الدم ويحمي الأوعية الدموية من التلف.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومخزن بالعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين ب 6 وفيتامين سي والألياف والكالسيوم والمنجنيز.

الثوم للتخسيس

تساعد العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في الثوم معًا في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، عند تناوله على معدة فارغة مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يساعدك على خسارة الوزن.

يساعد عن طريق زيادة مستويات الطاقة وحرق السعرات الحرارية الزائدة، تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الثوم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يدعم أهداف إنقاص الوزن.

الثوم عند تناوله على معدة فارغة يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في الأكل وبالتالي يعزز فقدان الوزن، يعمل كمثبط للشهية، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة التغذية، يرتبط الثوم بحرق الدهون، كما أن له خصائص إزالة السموم، مما يساعد في طرد السموم من الجسم، مما يعيق عملية الهضم وبالتالي فقدان الوزن.

الطريقة الصحيحة لتناول الثوم للتنحيف

يمكنك تناول فصين من الثوم على معدة فارغة كل يوم، إذا شعرت بالغثيان أو الإمساك، فيمكنك تجنب الإصابة به.

يجب على النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم واضطرابات النزيف ومرض السكري عدم تجربة هذه الطريقة.