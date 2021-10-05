مشروب ساخن يقوي مناعتك لمواجهة "الأمراض الموسمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

خلال تغيير المواسم من الصيف إلى الخريف يُصاب العديد بنزلات البرد والأنفلونزا، وهو ما يستدعي البحث عما يعزز مقاومتنا للفيروس في ظل غياب علاج لهذه الحالة.

ويمكن تحسين الجهاز المناعي ليكون مستعدا لمكافحة الفيروس، ولذلك، قد تساعد بعض المكملات الغذائية في محاربة نزلات البرد بالحفاظ على لياقة الجهاز المناعي.

لحسن الحظ، هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها من أجل صحتك، بما في ذلك هذا المشروب المعزز للمناعة.

يحتاج نظام المناعة لديك إلى التعزيز، إذ يحمي جسمك من الغزاة الخارجيين مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم، ما يحمي جسمك بشكل أساسي من العدوى، حسب ما نقل "سبوتنيك".

يعمل الجهاز المناعي في ذروته عندما تعتني به بأفضل ما يمكنك، تمامًا مثل الأجهزة الأخرى في الجسم، مثل الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي.

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية، سيساعد ما يلي في الحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته:

لا تدخن

نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات (نظام غذائي متوازن)

قلل من تناولك للدهون والسكر

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تشرب الكحوليات، لا تشرب إلا باعتدال

نم جيدا

اتخذ تدابير لتجنب التلوث، مثل غسل يديك بشكل متكرر

تحقق من صحتك بانتظام

حاول تقليل التوتر قدر الإمكان

مشروب لتقوية جهاز المناعة

على الرغم من أن إضافة أي طعام أو شراب إلى نظامك الغذائي لن يؤثر على جهاز المناعة، يُعتقد أن الشاي الأخضر يساعد في تعزيز المناعة، لمواجهة "الأمراض الموسمية" خلال تغيير الفصول.

يحتوي الشاي الأخضر على فيتامينات ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين، ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك.