أول «استوري» للنجمات بعد انتهاء عطل «انستجرام».. شعر منكوش وخناقة حمام زاجل (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يوميات النجمات على «انستجرام»، من الأمور المهمة لهن ولمتابعيهن، إذ يشاركن الجمهور أدق خصوصياتهن وأزيائهن وجمالهن، حتى طبيعتهن في البيوت، فلا يخلو يوم من عشرات «الاستوري» لنجمات الوسط الفني في مصر أو خارجها، ومع أزمة تعطل أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة طويلة زادت عن 6 ساعات، كانت ردود أفعالهن مختلفة بمجرد عودتها مجددا، منهن من ظهرت على طبيعتها من بيتها بـ«شعر منكوش»، وأخريات اتخذن من العطل مادة للسخرية والنقاش، بحثًا عن الحمام الزاجل، أو من خلال مواصلة العادت التقليدية بمشاركة الجمهور نجاحاتهن وإطلالاتهن المميزة.

مايان السيد

احتفت الفنانة مايان السيد، بعودة موقع «إنستجرام» للعمل من جديد، بعد العطل الذي دام لساعات، بمشاركة عدد من الصور التلقائية والكوميكسات الساخرة عبر خاصية «استوري»، بدأتها بمقطع فيديو طريف لا تتجاوز مدته ثوان، ظهرت خلاله مستلقاة على السرير داخل غرفة نومها، بشعر كيرلي منكوش، معلقة: «نأسف لهذا العطل.. وحشتوني».

وشاركت مايان السيد، صورة أخرى للفنان فتحي عبد الوهاب، وعلقت عليها: «حمد الله على السلامة وقدر ولطف»، ثم واصلت ساخرة من عطل مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة لنفس الفنان، رفقة المخرج معتز التوني، وصورة للراوتر، كتبت عليها: «اه مش مني يا ابن المعتوهة».

وشاركت الفنانة الشابة، صورة أخرى للفنان أحمد عز، من مشهد استقبال الفنان الراحل محمد شرف، له بالأحضان بعد وصوله إلى أوكرانيا، خلال أحداث فيلم «الرهينة»، معلقة بالإنجليزية: «أنا».

هيفاء وهبي

تفاعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع العطل الذي ضرب معظم منصات السوشيال ميديا، عبر خاصية «استوري» على موقع «إنستجرام»، بنشر صورة من فيلم «عوكل»، تجمع بين الفنان محمد سعد، والفنان الراحل طلعت زكريا، كتبت عليها: «لما تقولك مكلمتنيش ليه، وتقولها كل مواقع التواصل كانت مش شغالة.. وهي ترد: مش فيه حمام زاجل».

الراقصة جوهرة

سخرت الراقصة الاستعراضية جوهرة، على عطل تطبيقات السوشيال ميديا الشهيرة، من خلال «استوري» على «انستجرام»، يحوي صورة لشخص يزحف على ركبتيه، ويقوم بشده شخص آخر، مدون عليه اسم «تويتر»، كونه كان من المواقع التي لم تشهد أعطالا.

منة فضالي

كعادتها تحرص الفنانة منة فضالي، على مشاركة الصور والذكريات التي تجمع بينها وبين والدتها، التي أصبحت معروفة لدى المتابعين، وهو ما قامت به عقب استئناف مواقع التواصل الاجتماعي والعودة لنشاطها، عقب عطل مفاجئ دام لأكثر من 6 ساعات أمس.

كارولين عزمي

حرصت الفنانة كارولين عزمي، بمشاركة مقطع فيديو قصير، عبر خاصية «استوري»، من أحدث ظهور لها على «انستجرام» مدونة عليه لجمهورها «وحشتوني».

هنادي مهنا

استغلت الفنانة هنادي مهنا، عودة نشاط موقع إنستجرام، في رصد ردود الأفعال على دورها في مسلسل «إلا أنا»، الذي يُعرض على شاشات «DMC»، محتفلة بتحقيق مشاهده المعروضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ملايين المشاهدات.