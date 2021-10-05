الامارات | مخرج وممثلة ينطلقون إلى الفضاء (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج وممثلة ينطلقون إلى الفضاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت من المطار الفضائي «بايكانور» بكازاخستان، اليوم، مركبة الفضاء «سويوز إم إس-19»، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.

وجاء في تصريحات لمؤسسة «روس كوسموس» نقلتها «روسيا اليوم» أن المركبة انفصلت عن الصاروخ الحامل لها بعد تسع دقائق من الانطلاق، على أن تلتحم بوحدة «راسفيت» (الشروق) بالمحطة الفضائية الدولية خلال 3 ساعات و17 دقيقة تقريباً، الساعة 15:12 بتوقيت موسكو. ويرافق المخرج والممثلة على متن المركبة الفضائية، رائد الفضاء، أنطون شكابليروف من «روس كوسموس».

ويضم الطاقم الاحتياطي رائد الفضاء، أوليغ أرتيمييف، والممثلة، ألينا موردوفينا، والمصور، أليكسي دودين. بذلك قد يصبح بيريسليد وشيبينكو أول ممثلين عن صناعة السينما يزوران الفضاء. قبل ذلك حاول الممثل الروسي، فيودور غيروسوف الانضمام إلى فريق رواد الفضاء خلال أول عملية تقديم لهذه الرحلة عام 2012، إلا أنه لم يكن لائقاً صحياً، ولم يتم التوصية به لاحقاً في التقديم لهذا الدور.

ويحمل الفيلم عنوان «التحدي»، ويتناول قصة طبيبة تطير إلى مدار الأرض لإنقاذ رائد فضاء. وسوف يتعين على الطاقم تصوير حوالي 35-40 دقيقة من الفيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وسيقضي بيريسليد وشيبينكو 12 يوماً هناك، ثم يعودان على متن مركبة الفضاء «سويوز إم إس-18» مع رائد الفضاء، أوليغ نوفيتسكي، الموجود في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل.

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