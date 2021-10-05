4 نصائح ذهبية للحصول على أناقة استثنائية للرجال.. من كتالوج البنات السري

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كثيرا ما تضفي الأنثى لمساتها السحرية الخالصة، للوصول إلى استايل رجالي أكثر أناقة، إذ يفتقر الرجال أحيانا إلى متابعة الجديد في عالم الموضة، وفهم طرق تنسيق الملابس مع أشكال أجسادهم المختلفة، ففي الوقت الذي تدرس فيه الأنثى جسدها جيدا، وتعرف ما يناسبها من ملابس، يظل الرجل في حيرة من أمره، ولمساعدته على الاختيار الأمثل لأزيائه، طرحت خبيرات في عالم الموضة، مجموعة من النصائح الاسترشادية للرجال، نشرها موقع الأمريكي «بيتر مانينج نيو يورك»، مصمم الأزياء ومنسق ملابس العالمي.

تجنب الملابس الخارجية الضخمة

في بعض الأحيان تحتاج إلى سترة كبيرة، للحفاظ على الدفء خلال أشهر الشتاء شديدة البرودة، لكنها ليست مناسبة في كل الأوقات، إذ تميل الملابس الخارجية الضخمة والمنتفخة والمتضخمة، إلى تقزيم الرجل القصير، مما يجعله يبدو أقصر وممتلئًا أكثر مما هو عليه بالفعل.

ارتداء أحذية تعزز الطول

إذا كنت تريد دفعة صغيرة لزيادة طولك عن الطبيعي، خلال ذهابك إلى حفلة موسيقية، أو في موعد مع شخص، فهناك أنواع معينة من الأحذية ذات نعال وكعب سميك، تعد الخيار الأفضل لك، كما يمكنك اختيار أحذية رياضية بنعل سميك وكعب عال، تعطي أيضا، مزيد من الطول.

قف بشكل صحيح

خطوات الوقوف بشكل صحيح للرجال، ليكون شكلك متناسق:

- قف على كعبك.

- قم بإمالة حوضك للأمام لتقويم الانحناء في أسفل ظهرك.

- اسحب كتفك لأعلى باتجاه أذنيك، ثم لأسفل ثم للخلف (كما لو كنت تحاول حمل كرة تنس بين لوحي كتفك).

- املأ صدرك بالهواء مع الحفاظ على كتفيك للأسفل والظهر.

- اسحب رأسك للخلف، بما يتماشى مع عمودك الفقري.

- اثني ذقنك لأسفل (لا تدعها تنجرف لأعلى، بينما يسحب رأسك للخلف).

- يمكن أن تقف في مواجهة الحائط، عندما تقوم بهذه الخطوات، واحتفظ بها لمدة 60 ثانية تقريبًا.

تسوق بشكل أكثر ذكاء

99 % من ملابس الرجال تُصنع مع وضع الرجل العادي في الاعتبار، إذا كنت أقصر من المتوسط​، فستجد صعوبة بالغة في العثور على أي شيء يناسب جسمك ويجمله، في أي مركز تجاري أو متجر متعدد الأقسام، لذا يمكنك تجريب شراء الملابس بالمقاسات العادية، ثم إعادة ظبطها لدى الترزي الرجالي.