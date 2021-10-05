نادين: «تزوجت عمدة من المنيا.. وبموت في الهيافة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة نادين عن حياتها الشخصية وتجربة زواجها وعملها بالفن في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أمس، مشيرة إلى أنها لديها 3 أطفال، جميعهم يمارسون أنشطة فنية، سواء الرسم أو لعب البيانو أو الباليه، معقبة على مسألة احترافهم التمثيل: «إذا كنت أنا مش محترفة التمثيل أولادي هيحترفوا؟ أنا شايفة إن الفن مينفعش يكون وظيفة، والفن مهم ولكن يجب أن يظل جزءا إيجابيًا، ولكن مينفعش يكون وظيفة»، لافتة إلى أنها تشاركة بناتها في بعض الفيديوهات على «تيك توك»، متابعة: «أنا بموت في الهيافة».

أهمية التواصل مع الأجيال الجديدة

وشددت «نادين» على أهمية أن يكون هناك تقارب بين الآباء والأبناء، لأن الأجيال الجديدة تشعر بوجود انفصال عن القديمة، ولو انقطع التواصل بينهم ستكون كارثة كبيرة، لافتة إلى أن زوجها «عمدة» في المنيا، وهو شخص متفتح جدًا، والتقيا بالمصادفة ويعيشان في القاهرة، وفي بعض الأحيان يسافران إلى المنيا، لأنه لديه أرض يراعيها، مضيفة «الناس في حالها ولا يتدخلون في حياة الآخرين، وعندما أسافر أرتدي ملابس فضفاضة».

وعن عملها في الفن، قالت إنها تحب الاستعراض، ولذك كانت سعيدة جدًا بالعمل في الفوازير، موضحة أنها عملت في المسرح ولذلك لم تخاف من الكاميرا والظهور في الفوازير، «اعتزلت البالية في سن 30 سنة، وهناك عامل أجبرني على الانسحاب وكنت مضطرة لأنني كونت أسرة وأنجبت طفلًا»، مشددة على أن زوجها شخص متفتح، ويحب زوجته ناجحة وسعيدة، وهو شخص رياضي ويحترم الرياضة جدًا وتأثيرها على جسم الإنسان، «كل هموم الحياة تهون عندما يُعطي الإنسان جسمه حقه، وأي شخص يعاني من الهموم عليه ممارسة الرياضة».

بالية و«سكر قراقيش»

وتابعت: «الباليه حجمني، وخلاني أمارس الرياضة بطريقة واحدة فقط، وهو به التزام غذائي عالي جدًا، وبعد مرحلة البالية في حياتي جربت أروح (الجيم) ولم استمتع، لكني لقيت نفسي في اليوجا، وبقيت سعيدة بها، والتمارين جماعية، لكن بعد أزمة فيروس كورونا، توقفت ممارسة اليوجا بشكل جماعي».

أما عن ظهورها في أغنية «سكر قراقيش»، للفنانة صفاء أبوالسعود، فقالت: «أنا البنت الصغيرة اللي بضيفرتين وبتقف في نص الفيلم، ووقتها كنت بلعب باليه في نادي الشمس، وكان فريق البالية في النادي، يشارك في الحفلات الرسمية».

وشددت على أنها ليس لديها أي مانع من العمل في الفوازير مرة أخرى، لأنها تحب العمل فيها جدًا، مؤكدة أن أفضل شخص يمكن أن تقدم الفوازير حاليًا هي الفنانة دنيا سمير غانم.