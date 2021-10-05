6 نصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فصل الشتاء.. اهربي من فخ الدهون الموسمية

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تبدأ التحضيرات على قدم وساق لإعداد أطعمة لذيذة ومليئة بالدهون، بين المقليات، والمحاشي المخلتفة، والشوربة بأنواعها، وكثير من الأنواع التي تلجأ إليها ربة المنزل، من أجل جلب الدفء إلى أفراد أسرتها خلال الجو البارد، لكنها تكون سببا أساسيا في زيادة الوزن، فضلا عن الحركة المحدودة للأشخاص في فصل الشتاء تحديدا، بسبب انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير، وبالتالي حرق سعرات حرارية أقل، وهنا يقدم الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.

نصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

قال حلمي، في تصريحات صحفية، إنه مع انتهاء فصل الصيف ودخول الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تزداد الشهية، لأسباب نفسية وهرمونية وتقلبات مزاجية، وارتباطات شرطية بين درجات الحرارة ومعدل الحرق، ما ينتج عنه غالبا زيادة في تناول كميات من الطعام، يضيع معها مجهود أشهر من الالتزام بالدايت ومعدلات الحرق المرتفعة، ولحل تلك المشكلة يجب اتباع عدد من النصائح، من بينها ضرورة الالتزام بالمتابعة مع أخصائي التغذية طوال العام.

وواصل استشاري التغذية العلاجية، نصائحه لتجنب زيادة الوزن والسيطرة على الدهون خلال فصل الشتاء، والتي نستعرضها في النقاط التالية:

- محتاجين الاختيارات اللي حوالينا في البيت تكون دايما صحية، عشان وقت الجوع ماناكلش غير صحي.

- الالتزام بعدد الوجبات، والسناك هيقلل كتير من إحساسنا بالجوع.

- اشرب مياه كتير كل شوية وبانتظام، وأول ما تحس بالجوع اشرب كوب مياه الأول، واصبر شوية.

- دايما يكون في بيتك: تفاح، جزر، خس، كابوتشا، خيار، فيشار، بطاطا حلوة، حمص الشام.

- جربت كل الحيل ولسه حاسس بالجوع ومحتاج معاك حاجة مسكرة، ضروري تاكل وجبة كاملة، وفي خلال نصف ساعة تاخد الحلو اللي بتحبه، غصب عنك هتقدر تتحكم وقتها في الكمية.