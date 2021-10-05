طريقة عمل بلح الشام في المنزل زي الشيفات: بالقشطة ومقرمش بالنشا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى كثير من عشاق الحلويات، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، إذ تتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأكثر من طريقة، حتى يجذبن الأطفال إلى البيت، وبيتعدون عن الحلوى المكشوفة، التي تكون في أغلب المحلات وبالشوارع والطرقات.

ويُقدم «هن» طريقة عمل بلح الشام في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير بلح الشام

كوبان ماء.

4 بيضات.

2 ونصف كوب دقيق.

50 جراما من الزبد.

فانيلا.

ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة سميد.

شربات.

فستق مجروش للتزيين.

زيت للقلي.

طريقة تحضير بلح الشام

- وضع الماء مع الزبدة على النار، ثم يضاف خليط الدقيق والنشا والسميد، ويقلب حتى يصبح عجين.

- رفع الخليط من على النار ويترك ليبرد قليلا، ثم يضاف البيض تدريجيا والفانيليا مع التقليب، ثم توضع العجينة في كيس حلواني.

- تُشكل أصابع في زيت غزير متوسط الحرارة، ثم توضع في الشربات، ويزين بالفستق ويقدم.

بلح الشام بالقشطة

مقادير بلح الشام بالقشطة

2 كوب دقيق.

2 كوب ماء.

رشة ملح.

5 بيضات.

فانيليا.

1/4 كوب زيت.

شربات.

2 كيس كريمة بودرة خفق فراولة.

كوب ماء.

كريمة مخفوقة، أو قشطة لباني.

طريقة عمل بلح الشام بالقشطة

- يخلط الدقيق مع الماء والزيت والملح، في قدر على النار.

- يقلب الخليط على النار، حتى يصبح عجين كتلة واحدة.

- يوضع الخليط فى العجان ويقلب ليهدأ، ثم يضاف البيض مع الخلط تدريجيا.

- تضاف الفانيليا ويقلب الخليط.

- يوضع الخليط في كيس حلوانى، ويشكل في زيت متوسط السخونة.

- يقلب في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.

- يوضع بلح الشام في شربات ثم يصفى.

- يخلط 2 كيس كريمة خفق الفراولة مع كوب ماء، ثم يحشى بلح الشام.

- يحشى كذلك بكريمة الخفق، ويقدم.

بلح الشام بالنشا

مقادير عمل بلح الشام بالنشا

كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف معلقة كبيرة من السكر.

نصف كوب زيت.

رشة ملح.

بيضتان.

فانيليا.

طريقة عمل بلح الشام بالنشا

- خلط الدقيق مع النشا، ومزجه بطريقة جيدة، ثم تركه قليلًا.

- وضع الماء مع الملح والزيت والسكر في وعاء على النار حتى الغليان.

- وضع الدقيق مع التقليب المستمر حتى الحصول على العجينة الناعمة.

- رفع المكونات من على النار، مع إضافة البيضة والمزج حتى الحصول على عجين بارد جدًا، ومزجها حتى تختفي، ثم وضع بيضة ثانية مع الفانيليا ومزجهما جيدًا.

- ضع العجين في كيس حلواني وتقطيع بلح الشام في الزيت البارد حتى تمتلئ المقلاة.

- وضع المكونات على النار، حتى تلاحظي أن العجين يرتفع ويأخذ اللون الذهبي.

- وضع بلح الشام في مصفاة مع توزيع الشربات ووضعه في وعاء بلاستيك، في حال الرغبة في عدم تصفية الشربات.