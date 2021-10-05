الامارات | مصر.. ضبط صاحب مطعم تنمر على عامل من ذوي الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ضبط صاحب مطعم تنمر على عامل من ذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، أمس، القبض على صاحب مطعم بأسيوط، بسبب تنمره على عامل من ذوي الهمم.

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة أسيوط، من عامل بأحد المطاعم، من ذوي الهمم، بتضرره من مالك المطعم محل عمله؛ لقيامه بالتنمر عليه عن طريق وضع كريم مزيل للشعر على رأسه ووجهه عقب إيهامه بأنه مستحضر للعناية بالشعر، ما أدى إلى إزالة شعر رأسه ووجهه بالكامل.

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه، اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news