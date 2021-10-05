ما هي متلازمة كون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء إن متلازمة كون (Conn's Syndrome) تعني فرط الألدوستيرونية في الجسم، تمت تسميتها على اسم الطبيب الأمريكي "جيروم كون"، الذي كان أول من قام بتشخيصها.

وأوضحت الجمعية أن متلازمة كون هي مرض تُنتج فيه الغدد الكظرية (غدد فوق الكلى) كمية متزايدة من هرمون الألدوستيرون، الذي يشارك في الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى معين. وفي حال الإصابة بمتلازمة كون، يكون ضغط دم المريض مرتفعا بشكل دائم.

وأشارت الجمعية إلى أن متلازمة كون تهاجم النساء أكثر من الرجال، كما يرتفع خطر الإصابة بها مع التقدم في العمر.

وتتمثل أعراض متلازمة كون في الصداع واحمرار الوجه وسخونته وطنين الأذن ونزيف الأنف وضيق التنفس وتراجع القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى اضطرابات بصرية.

وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي استشارة أخصائي غدد صماء على الفور لتجنب المضاعفات الخطيرة، التي قدتترتب عليها والمتمثلة في الذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.

ويمكن علاج متلازمة كون بواسطة الأدوية، وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر إزالة الغدة الكظرية. ومن المهم أيضا اتباع نظام غذائي قليل الصوديوم، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والعمل على إنقاص الوزن في حال المعاناة من السِمنة.