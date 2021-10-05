تدابير مهمة لتجهيز الدراجة النارية للبيات للشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوصت الجمعية الألمانية للفحص الفني باتخاذ التدابير المهمة التالية لتجهيز الدراجة النارية للبيات للشتوي:

- التنظيف: قبل البيات الشتوي يجب تنظيف الدراجة النارية وتجفيفها جيدا، وينطبق هذا أيضا على المناطق، التي يصعب الوصول إليها.

- التزود بالوقود: لمنع تآكل الخزان المعدني، يجب ملؤه قدر الإمكان، بينما يجب أن يكون الخزان البلاستيكي فارغا إلى حد كبير، وإلا فقد تتسرب مكونات الوقود من خلال الجدار البلاستيكي.

- نفخ الإطارات: بغرض البيات الشتوي يجب زيادة ضغط هواء الإطارات بمقدار 0.5 بار، وذلك للحيلولة دون فقدان هواء الإطارات. ومن الأفضل – إن أمكن - أن ترفع الدراجة النارية على سنادتين.

- الحماية من الصقيع: يجب أن يكون مستوى سائل التبريد صحيحا. إذا تعرضت الدراجة النارية لدرجات حرارة متجمدة في الشتاء، فيجب أن يكون تركيز مانع التجمد مناسبا أيضا.

- البطارية: ينبغي إزالة البطارية وتخزينها في مكان جاف وبارد ومقاوم للصقيع. ويراعى شحن البطارية من وقت لآخر، علما بأن الشاحن الأوتوماتيكي ذا دورة الصيانة الخاصة يعد عمليا. وبالنسبة للبطاريات التقليدية، فيُنصح بالتحقق من مستوى الحمض، وإذا لزم الأمر، ينبغي ملؤها بالماء المقطر حتى العلامة. وبالنسبة للبطاريات، التي لا تحتاج إلى صيانة، فيجب أيضا فصلها لحمايتها من التفريغ العميق.

- مكان البيات: ينبغي تخزين الدراجة النارية في غرفة جافة جيدة التهوية خلال فصل الشتاء، مع استخدام غطاء مصنوع من مادة ذات تهوية جيدة تسمح بتبادل الهواء مع الحماية من الغبار.