محظورات على الفتاة في «قعدة التعارف» للزواج: لا تتحدثي في هذه الموضوعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجد الفتاة نفسها تقع في حيرة، فضلًا عن إحساس التوتر، خلال قعدة التعارف الأولى، حينما يتقدم عريس لخطبتها وطلب الزواج منها، فتجدها تفكر فيما ترتدي وكيف ستظهر أمام العريس وأسرته، هل ستنال إعجابهم أم لا، وما هي الطريقة التي ستتحدث بها معظم وفي أي مواضيع يمكنها التحدث وما هي التي لا يمكنها التحدث بها.

ومن جانبها، شرحت خبيرة الإتيكيت، ريهام الهواري، الطريقة الصحيحة وإتيكيت التعامل مع أهل العريس في الزيارة الأولى، أثناء استضافتها في برنامج«هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني، إذ قالت:«فن الإتيكيت يتم على 3 محاور، المظهر والسلوك وأسلوب التواصل مع الحضور».

بدأت خبيرة الإتيكيت بالحديث عن المظهر، إذ قالت: «بلاش لبس الجينز أو السواريه داخل المنزل خاصة إذا كان سن الفتاة صغيرا، إذ يُفضل ارتداء الجيب أو الفساتين، ويمكن ارتداء البنطلون الكلاسيكي للاهتمام بالحضور، مع الحرص على ارتداء الإكسسوارات غير المتكلفة والبعد عن الماكياج الصارخ، وفيما يخص الشعر يجب أن يكون طبيعيا وبلا تسريحات متكلفة».

محظورات تجنب الحديث بها خلال القاعدة الأولى

وأشارت خبيرة التجميل، قائلةً: «خليكي على طبيعتك، يجب التعامل مع الأب والأم بحذر وهناك موضوعات في القاعدة الأولى لا يجب فتح الحديث معها خاصة بالسياسة أو الدين أو المستويات المادية، أو الانتماءات الكروية، وعدم الحديث عن الخطيب السابق إذا كانت الفتاة تمت خطبتها، ولا مهر أو شبكة أو الحديث عن المرض، كونها قد تحمل آراء مختلفة وتشدد».

حددي قبل الزيارة عايزة إيه

وعن كواليس التعامل خلال القاعدة الأولى، قالت خبيرة الإتيكيت: «الأول لا بد من الحديث مع النفس بصراحة وتحددي إيه الأساسيات والفرعيات، هل هتقدر البنت تعيش مع الناس والعريس المتقدم للزواج وتقبل شخصياتهم وأسلوب ونمط حياتهم».

وفي حالة عدم تقبل العروسة لأهل العريس المتقدم، قالت: «عادة يحدث حوار بين العروس وأسرتها قبل حضور العريس وأسرته، والخلافات حول الشخص يجب ألا تظهر على الوجوه أمام الحضور، خليكي هادية ومتفقديش أعصابك وبلاش منظرة، والحديث بصوت هادي ومخارج الألفاظ صحيحة، والاتفاق مع الأسرة على وضعيات معينة لإنهاء القاعدة بشياكة».