وجبات فطار من أنحاء العالم.. على طريقة المكسيك واليمن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة الفطار هي الأساسية والمهمة لبناء الجسد ومده بالطاقة والحيوية اللازمين لاستقبال يوم جديد وممارسة الأنشطة المختلفة، لذلك تحرص الكثير من السيدات على تقديم وجبات مبتكرة لأبنائهن خلالها، وتجربة أكلات من مختلف أنحاء العالم، لإدخال السرور والشعور بالتغيير على نفوس أفراد الأسرة.

ونستعرض خلال هذا التقرير، مجموعة من طرق إعداد وجبة الفطار داخل المنزل، على عادات البلدان المختلفة، حسب الشيف غادة جميل ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

فطار يمني

- مقادير عمل فطار يمني

مكعبات بصل أبيض صغيرة

زيت ثوم مفروم

مكعبات طماطم

كمون

كزبرة ناشفة

صلصة طماطم

كزبرة خضرا

فاصوليا بيضا مسلوقة

قرون فلفل أخضر

- طريقة تحضير فطار يمني

يشوح الثوم مع البصل في الزبدة جيدا

ثم يتبل بالملح والفلفل والكمون

ثم تضاف صلصة الطماطم والطماطم المكعبات

ثم تضاف الكزبرة الناشفة وتترك حتى تتسبك

ثم تضاف الفاصوليا وتقلب جيدا ثم تهرس كل المكونات وتقدم مثل الديبنج

وتقدم مع العيش اليمني

فطار مكسيكي

- مقادير عمل فطار مكسيكي

بصل أبيض

فلفل أخضر

فصوص ثوم

طماطم

ملح وفلفل

ورق بقدونس

خبز تورتيلا

بابريكا

بيض

بصل أخضر

زيت

- طريقة تحضير فطار مكسيكي

يشوح البصل في زيت زيتون على النار ثم يضاف الثوم مع رشة ملح وفلفل

تضاف الطماطم والفلفل والبابريكا وتقلب

تزج بالفرن حتى تمام التسوية وتقدم

فطار مكسيكي ميكس جبن

- مقادير عمل فطار مكسيكي ميكس جبن

خبز تورتيلا

مكعبات الصوص المكسيكي الأخضر

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موتزاريلا

بيض

بابريكا

- طريقة تحضير فطار مكسيكي ميكس جبن

قومي برفع الصوص الأخضر على النار ثم يضاف البيض والجبن

قومي بإضافة البابريكا والخبز وتقلب

يقدم بالهنا بعد أن تتأكدي من تمام تسويته