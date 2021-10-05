جدول تنظيمي يتضمن 16 خطوة ليوم طفلك قبل بدء المرحلة التعليمية

القاهرة - سمر حسين - ماما

في السنوات العمرية الأولى للطفل، تحرص الأمهات على التعامل بشكل صحيح، للعمل على تنشئته بصورة سليمة، خاصة مع بدء تعليمهم استكشاف ما يدور حولهم في عالمهم الصغير، وتدريبهم على ممارسة العديد من الأنشطة الخفيفة التي تساعد على فتح آفاقهم ومداركهم.

جدول يومي لتنظيم أنشطة طفلك قبل الالتحاق بالدراسة

وحسبما عرض موقع «for your child pre school» الأمريكي، تلك مجموعة من الخطوات لترتيب الأنشطة اليومية، التي يمكنك تقديمها لطفلك في سنوات عمره ما قبل الالتحاق بالمدرسة، على مدار يومه، في جدول مختص، وشملت الآتي:

1- تناول الإفطار في وقت يتراوح من الساعة 9:15 صباحًا، وحتى 9:45 صباحًا.

2- الذهاب للعب والمرح من الساعة 9:45 صباحًا، حتى 10:00 صباحًا.

3- الاستحمام والنظافة من الساعة 10:00 صباحًا، حتى 10:15 صباحًا.

4- الغناء وممارسة أي هواية من الساعة 10:15 صباحًا، حتى 10:45 صباحًا.

5- التعلم والتدريب على القراءة من الساعة 10:45 صباحًا، حتى 11:00 صباحًا.

6- الحصول على حمام شمس من الساعة 11:00 صباحًا، حتى 11:50 صباحًا.

7- غسل اليدين من الساعة 12 مساءً، وحتى الساعة 12 ونصف مساءً.

8- تناول وجبة الغداء من الساعة 12 ونصف مساءً، وحتى الساعة 12:45 مساءً.

9- الحصول على فترة للراحة والقراءة، بدءًا من الساعة 12:45 مساءً، وحتى 2:45 مساءً.

10- الذهاب لفترة قيلولة من الساعة 2:45 مساءً، وحتى 3:00 مساءً.

11- الإيقاظ والذهاب إلى الحمام من الساعة 3:00 مساءً، وحتى الساعة 3:30 مساءً.

12- تناول وجبة خفيفة 3:30 مساءً - 3:45 مساءً

13- الاستكشاف في الهواء الطلق، والقيام بالأنشطة الحركية من الساعة 4:45 مساءً، وحتى الساعة 5:00 مساءً

14- تناول وجبة العشاء في السابعة مساءً.

15- مشاهدة التلفاز في تمام 7:30 مساءً.

16- في الثامنة مساءً الذهاب إلى النوم.