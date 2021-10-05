نصائح ذهبية لحلاقة المنطقة الحساسة بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شددت الدكتورة ميريام دنيز على ضرورة استخدام ماكينة حلاقة ذات شفرة حادة عند إزالة شعر المنطقة الحساسة بالجسم.

وعللت طبيبة أمراض النساء الألمانية أهمية ذلك بقولها: "الشفرة الثلمة تمزق الشعر بدلا من قصه، وبالتالي يمكن أن يتسبب ذلك بسهولة في حدوث خراجات أو دمامل صغيرة، أي التهابات تحت سطح الجلد".

وأضافت دنيز أن الشعر، الذي ينمو للداخل، يمكن أيضا أن يُصاب بالالتهاب، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لمنع نمو الشعر للداخل تتمثل في تقشير الجلد بلطف بواسطة لوفا الاستحمام قبل الحلاقة.