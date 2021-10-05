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سرطان الثدي.. عوامل الخطورة والأعراض

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان الثدي يعد أكثر أنواعا السرطان شيوعا لدى النساء، موضحة أن عوامل الخطورة المؤدية إليه تتمثل في العامل الوراثي والتقدم في العمر، بالإضافة إلى أسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في التدخين وشرب الخمر وقلة الحركة والبدانة، بالإضافة إلى تناول المستحضرات الهرمونية.
وأوضحت الجمعية أن أعراض سرطان الثدي تتمثل في حدوث تغير في شكل أو حجم الثدي وظهور عُقد أو مواضع صلبة بالثدي وتغير لون حلمة الثدي أو جلد الثدي وتراجع حلمة الثدي للداخل ونزول إفرازات شفافة أو عكرة أو دموية من حلمة الثدي، فضلا عن تقشر جلد الثدي واحمراره بشكل مستمر لا يزول.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعرض، مؤكدة أن التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب يسهمان في الغالب في الشفاء من سرطان الثدي. وتتمثل علاجات سرطان الثدي في العلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والجراحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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