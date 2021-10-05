توقعات الأبراج اليوم 5-10-2021: الميزان اهتم بهذا الأمر.. والأسد يحتاج لهذا

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

حان الوقت للسفر لاستكشاف البلاد والأماكن التي تقم بزيارتها من قبل

الثور

ركز على الأشياء الجيدة في حياتك، وركز طاقتك عليها

الجوزاء

عليك أخذ قسطا من الراحة للترفيه والاسترخاء

السرطان

هذا يوم رائع بالنسبة لك، تحقق الكثير من طموحاتك

الأسد

تحتاج إلى قضاء وقت بمفردك لتقييم علاقتك مع شريك حياتك

العذراء



يوم جيد على الصعيد العاطفي، تقضي أوقات رومانسية رائعة مع شريك حياتك

الميزان

اهتم بصحتك أكثر من ذلك، احرص على ممارسة التمارين الرياضية

العقرب

ستواجه بعض المفاجآت غير المتوقعة، ومعظمها سيكون مثيرًا

القوس

تسيطر عليك رغبة في الانعزال عن الآخرين والجلوس بمفردك

الجدي

الحظ حليفك اليوم، ومفاجأة في الطريق إليك

الدلو

عليك السيطرة على انفعالاتك، والتحلي بالصبر

الحوت

تتلقى عواطفك دعمًا كبيرًا من الكثير من الأشخاص حولك