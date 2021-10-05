للحصول على بشرة مثل المشاهير.. استمري على تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ترغب الفتيات في الحصول على بشرة خالية من العيوب مثل المشاهير، ويتسألن ما السر وراء لمعان بشرتهن؟

يُكمل السر في الأساس في الأطعمة التي نتناولها، إذ إن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون يؤدي إلى جعل بشرتك باهتة وعرضة لحب الشباب والبثور.

وهنا نورد إليكن بعض الأطعمة التي تساعد في تحقيق حلمك، وفقا لما ورد في موقع "pinkvilla".

1- بذور الشيا:

بذور الشيا مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تجعل البشرة مشرقة وجميلة، ولها أيضًا خصائص مضادة للشيخوخة، وتساعد في إنتاج الكولاجين.

2- التوت:

يمنحك التوت والفراولة والعنب بشرة لامعة، حيث يزيل السموم من أجسامنا، كما أنه له خصائص مضادة للالتهابات وغنية بالفيتامينات، فهي تقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد أيضًا.

3- اللوز:

غني بفيتامين أ الذي يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويحافظ على الأوعية الدموية، ما يعمل على رطوبة بشرتنا، كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تساعدنا على التخلص من الشوائب التي نتعرض لها يومياً.

4- السمك:

مفيد لجسمنا وبشرتنا، وهو مليء بأوميجا 3 والمغذيات الضرورية لبشرتنا لتكون لامعة وصحية، مثل السلمون والسردين.

5- الخضروات الورقية:

من أهم الأطعمة فهي محملة بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تقلل من بهتان بشرتك وتزيد من لمعانها، خاصة السبانخ والبروكلي والخس والكرفس والكزبرة تصنع العجائب لبشرتك.

ويعتبر الكركم أيضًا من التوابل المفيدة جدًا للبشرة، وهناك شيء آخر له الأولوية هو شرب الكثير من الماء للحفاظ على جسمك رطب طوال اليوم.