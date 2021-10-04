نصائح للأم الجديدة الحامل في توأم: متفوتيش التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - ماما

اكتشاف أنك حامل بتوأم نعمة رائعة غالبًا ما تتبعها موجة صدمة كبيرة، ففي البداية تعرف الأم أن لديها طفلين على وشك الوصول، إلا أن صدمة «كيف نتعامل معهما»، تحتاج إلى كثير من التفكير الطويل، والقلق والحيرة، خاصة مع نقص الخبرات في التعامل مع طفلين في آن واحد، فيما يلي نصائح للأمهات الجدد، لمعرفة كيف يتدبرن أمورهن في التوأم، بحسب موقع motherbeing، المتخصص في شؤون الأمهات.

نصائح للتعامل مع الأطفال التوأم

كوني مستعدة كـ أم لـ توأم قدر الإمكان بحلول 30 أسبوعًا من الحمل.

لا تشتري اثنين من كل شيء.

احصلي على المشورة من الأمهات الأخريات.

اختاري فريق دعم طبي يتمتع بخبرة متعددة.

خططي لجدولة كل شيء من لحظة عودة أطفالك إلى المنزل.

احجزي موعد دعم ما بعد الولادة قبل الولادة.

فكرة جيدة أيضًا أن تحزمي حقيبتك بالمستشفى مبكرًا.

تعاملي مع الطفلين كأنهما منفصلين وليس واحدا، لا يجب أن تشتري نفس الطقم مرتين، أو اللعبة مرتين، بل اشتري أكبر قدر من الملابس المختلفة، والألعاب كي يجرى تدويرها فيما بينهما.

اشتري وسادة تغذية واحدة، وعربة أطفال واحدة مزدوجة.

اشترى طاولة تغيير الحفاضات الواسعة التي تكفي لطفلين.

ستحتاجين إلى شراء مضاعفات بعض الأشياء، مثل مقاعد السيارة والمقاعد المرتفعة وأسرة الأطفال.

فكري فقط في الأشياء التي يستخدمها التوأم في نفس الوقت باستمرار.

هناك راحة كبيرة ونصائح يمكن اكتسابها من الأمهات اللواتي مررن بكل ذلك.

يمكن أن يأتي التعلم حول التوأم غالبًا من الأمهات الأكبر سناً اللاتي لديهن ثروة من المعلومات المذهلة في متناول أيديهن ويتوقن لمشاركتها.

إبقاء التوأم على نفس جدول التغذية والنوم والنشاط يعني أنه يمكنك التخطيط ليومك بشكل أكثر كفاءة ولا تشعرين وكأنك تعملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون راحة.

فكري في الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك بعيدًا عن زوجك في بعض المهام.