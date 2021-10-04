أبرز تصميمات الشورت الرجالي 2021: «التشينو مناسب للشتاء»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يبحث الرجال الذين يفضلون ارتداء «الشورت» بجميع ألوانه وتصميماته العصرية، عن شكل يتناسب مع فئاتهم العمرية ليعطي مظهرًا أنيقًا حيث يبقيك منتعشًا ومرتاحًا في كلّ الأوقات خاصة في تنقلاتك اليومية السريعة.

من الأمور المهمة في اختيار الشورت الرجالي أن يتناسب مع شكل الجسم سواء من حيث التصميمات أو الألوان لذا قمنا بتجميع عدد من عروض الأزياء العالمية ويمكن للرجال الاعتماد عليها باطمئنان وثقة لنلقي نظرة على هذه التشكيلة الرائعة من الشورتات الرجالية الأنيقة لعام 2021 بحسب موقع«henryjsocks».

شورت تشينو Chino

إذا كنت من الرجال الذين يفضلون ارتداء الشورتات الطويلة فهي مناسبة في فصل الشتاء وينصح بالاعتماد عليها من خامات «تشينو» وتعد إضافة رائعة لخزانة ملابسك في الفصول المختلفة سواء في الشتالء أو الربيع والخريف لاحتوائها على ملمس ناعم ونسيج قطني خفيف الوزن فضلاً عن أنه يضفي لمسة راقية عند ارتدائه مع قمصان الكتان الصيفية غير الرّسمية وقمصان البولو.

السويت شورت

يعد السويت شورت مناسب جدًا لفصل الصيف والخريف ويمكن للرجال تنسيقه مع البناطيل الرياضية المختلفة أو مع تي شيرت أو قميص من القطن الواسع، ويمكن ارتداؤه في أثناء الجّري أو في أثناء الجّلوس في المنزل لأنّه سيمنحك شعورًا كبيرًا بالراحة.

شورتات تينيكال

أصدرت علامة «جروب كور» تصميمات مختلفة من شورتات «Technical » وتعد من أهم ما يميز إنتاجاتها لعام 2021 من الناحيتين الجّماليّة والنفعية وهي مستوحاة من رياضة المشي لمسافات طويلة لذلك أصبحت واحدة من أشهر أنماط أزياء الشارع للرّجال في عام 2021.

شورتات كارجو

تتميز هذه النوعية بتصميماتها المريحة والكلاسيكية وعادت للظهور مرة أخرى في موضة عام 2021 وتتميز بالتصميمات واسعة الجيوب وأصبحت مرغوبة، وخلال هذه الآونة فإنّ كثيرًا من شورتات كارجو للرجال اليوم تأتي أكثر جاذبية وتشعرك بالنحافة والأناقة والنمط العصري ويمكن ارتداؤها مع تي شيرت بسيط وزوج من الأحذية الرياضية المميزة لتمنحك المظهر الذي يتمنّاه كل شاب رياضي.