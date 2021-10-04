هنادي مهنا تثير الجدل من جديد بسبب إطلالاتها: «بقت شبه منة عرفة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت الفنانة الشابة هنادي مهنا الأنظار حولها بسبب إطلالاتها الأخيرة أثناء ظهورها الأخير في مسلسل «إلا أنا»، وأثارت الجدل من جديد بين الجمهور بسبب خسارة وزنها بشكل لافت حيث ظهرت ضمن أحداث المسلسل في قصة «بدون ضمان».

وحرص عدد كبير من متابعي المسلسل على إبداء رأيهم في خسارة وزنها عقب خضوعها لنظام غذائي قاسي، وهو ما دفع عدد من الفتيات للتعبير عن إعجابهن أو انتقادهم بالتغير الذي حدث لها خاصة أنهم لم يعتادوا على ظهورها الأخير وهي فاقدة لجزء كبير من وزنها.

وغرد عدد من متابعي مسلسل «إلا أنا» عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتعبير عن رأيهم في ظهور الفنانة هنادي مهنا بتعليقات من بينها: «هنادي مهنا قمر اوي»، «هنادى مهنا وهى خاسة شكلها زي القمر»، «هنادي مهنا الصراحة كانت قمر قبل ما تخس وبقت قمرين بعد ما خست، «جماعة هنادي مهنا بقت منة عرفة».

في يوليو الماضي فاجأت الفنانة هنادي مهنا جمهورها ومتابعيها بمجموعة من صورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وأظهرتها بشكل مختلف تمامًا بعد فقدانها جزء كبير من وزنها وظن بعضهم أنها تعرضت لوعكة صحية.

وأثار ظهور هنادي مهنا الجدل بين الجمهور متسائلين عن أسبابه حيث كشف والدها الموسيقار هاني مهنا حقيقة تعرض ابنته لـ بمرض خطير وقتها كما يعتقد البعض إثر فقدانها الوزن بشكلٍ كبير وفي فترة قصيرة مؤكدًا أن ما أثير حول مرضها عارٍ تمامًا من الصحة.

وفي لقاء سابق مع الإعلامي رامي رضوان على فضائية dmc أكدت الفنانة هنادي مهنا أنها تعرضت للكثير من عبارات السخرية والتنمر بسبب وزنها وسرعان ما قررت عمل نظام غذائي لها بعد تأثرها نفسيًا بتلك العبارات.