أول فيديو من خطوبة ابنة مصطفى كامل: حبيبة بابا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أجواء عائلية بين الأهل والأصدقاء، مليئة بالدفء والسعادة، عاشها المطرب الشعبي مصطفى كامل، خلال احتفاله بخطوبة نجلته فرح، منذ يومين، ووصل احتفاله إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فنشر صورا من الاحتفال، واليوم نشر فيديو جديدًا له مع ابنته خلال احتفالها بخطوبتها، مسجلا بذلك أول مقطع فيديو من الخطوبة.

أول فيديو من حفل خطوبة ابنة مصطفى كامل

نشر المطرب مصطفى كامل أول فيديو من خطوبة نجلته، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، والفيديوهات القصيرة «تيك توك»، وظهر معها وهو يرقص في حفل خطوبتها.

وظهرت فرح مرتدية فستان من اللون الأبيض قصير منفوش، ومزين بالترتر، وعلى رأسها «هيد بيس»، لامعة أيضا، وكان الثنائي يرقصان على نغمات إحدى أغنياته، ورقصت وغنت معه فرح، وكتب مصطفى كامل في تعليقه على الفيديو، «خطوبة فرح مصطفى كامل ألف مبروك يا حبيبة قلب بابا».

تفاصيل لوك العروسة

أقيمت حفل خطوبة فرح ابنة مصطفى كامل الطالبة في كلية الإعلام، على قبطان بحري يوسف عبد الحكيم، في فيلا مصطفى كامل بالمهندسين، واقتصر الحضور على عدد محدود من الأهل والأصدقاء، وتميز الحفل بالأجواء الاحتفالية، والديكورات المميزة، والزينة البسيطة.

وارتدت العروسة فرح فستانا قصيرا لامعا ومنفوشا، وكان الفستان من تصميم أحمد رجب، أما الميك أب بلمسات زهرة، ومصفف الشعر الذي وضع «هيد بيس» ملائمة لها هو ديفيد وماجد، أما ديكور حفلة الخطوب فكانت من تصميم أرتيكا، والمصور الفوتوغرافي، فيينا، وكانت الشبكة عبارة عن طاقم ألماس، بحسب مصدر مقرب من العروس.

@mostafakamelofficial خطوبة فرح مصطفى كامل الف مبروك يا حبيبت قلب بابا ##مصطفى_كاملoriginal sound - Mostafa Kamel

وأعرب مصطفى كامل عن فرحته العارمة بخطوبة ابنته في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الخطوبة كانت للأهل والأصدقاء المقربين، وفي الفرح ستعزم الجميع، أتمنى لها السعادة الأبدية مع عريسها».