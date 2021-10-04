" لو هتاخد أجازة".. اقفل تليفونك أسبوع وشاهد ماذا يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نلمس هواتفنا بمعدل 2617 مرة في اليوم، ولا يمكن الإنكار بالدور الذي يلعبه هذا الجهاز في حياتنا، ومن المتعارف عليه أن الجميع لا يستطيعون الاستغناء عن استخدامه لفترة طويلة.

لكن، هل تعلم ماذا يحدث لك عند أخذ إجازة من العمل والتوقف عن استخدام الهاتف لمدة أسبوع؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق موقع "Bright side".

1. الشعور بالرهاب في البداية:

تشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من إدمان الهواتف الذكية يمكن أن يشعروا بمزيد من الاكتئاب والغضب، وهذه الحالة تسمى "نوموفوبيا"، وهي حالة نفسية تحدث عند الإقلاع عن استخدام الهاتف.

أيضًا، قد تواجهك بعض الأعراض، وتشمل:

القلق والخوف والذعر والوحدة.

تغييرات في الجهاز التنفسي.

التعرق.

الارتباك.

عدم انتظام دقات القلب.

2. تعاني من تأثير أعراض الانسحاب:

ترتبط أعراض الانسحاب بالإدمان، حيث عندما يتم تقييدك من شيء تعتمد عليه، فقد تواجه تغيرات في الحالة المزاجية والسلوك، ويحدث نفس التأثير عندما لا يمكنك استخدام هاتفك، ولكن هذا يحدث فقط في البداية.

قد تشعر بالغثيان والصداع، وبالنسبة لبعض الأشخاص يمكن أن يشعروا بالاهتزاز أو الرنين الوهمي.

كما يمكن أن يصبح الوضع لا يطاق بالنسبة للأشخاص الذين اعتادوا على لعب ألعاب الهاتف، فعندما يفتقرون إلى هذا، يمكن أن يجعل أعراض الانسحاب واضحة للغاية.

3. البدء في تحليل الأشياء:

في اللحظة التي تكون فيها غير متصل بهاتفك، قد تبدأ في تحليل الأشياء من حولك، ما قد يجعلك تشعر بالراحة.

4. التركيز على الأشياء المفيدة:

ربما تشعر بالوحدة لأول مرة، ولكن بعد ذلك تعتاد على هذه الظروف الجديدة، وتبدأ في التركيز على الأشياء المفيدة، مثل: قراءة الكتب والصحف، الاهتمام بالأنشطة المختلفة.

5. تعزيز جودة النوم لديك

أدمغتنا حساسة للغاية، والضوء الأزرق من الهواتف الذكية يؤخر إنتاج الميلاتونين، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يؤدي نقصه إلى صعوبة النوم، لذلك، عند التوقف عن استخدام الهاتف يعود نومك إلى طبيعته.

كما أن عدم استخدام الهواتف الذكية في غرفة النوم، يزيد من السعادة، وتحسين حالتك المزاجية لديك.

6. عقلك حر في التفكير مرة أخرى:

فالعالم الحديث يتضمّن الكثير من المعلومات كل يوم، وعندما تحصل عليها باستمرار وبكميات كبيرة، حتى لو كانت أخباراً إيجابية، فإنك تعتاد عليها وتتوقف عن ترك عقلك للتفكير بحرية.

وبالتالي يبدأ الشعور بالحرية عندما تفكر في شيء ما أثناء الوقوف في الطابور أو في المترو، بدلاً من التحديق في الهاتف، تصبح أكثر انفتاحاً على استكشاف نفسك والأشخاص من حولك.