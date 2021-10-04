زيت جوز الهند.. ما الذي يجعله ضرورياً عند كل فتاه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يُساعد استخدام زيت جوز الهند على حماية الشعر ومنع التساقط الناتج عن الاستخدام المفرط لمنتجات الصبغة والفرد، التي تُسبب تلفًا وضررًا للبروتينات المسؤولة عن تساقطه.

كما أنه يُعدّ مرطبًا ممتازًا للبشرة، وذلك لاحتوائهِ على عدد من العناصر المهمة كفيتاميني "هـ" و"ك"، إضافةً إلى خصائصه المضادة للأكسدة.

وهنا نعرض ما الذي يجعله ضرورياً عند كل فتاه، وفق ما أورد موقع "pinkvilaa".

1- مزيل للمكياج:

زيت جوز الهند هو الطريقة المثالية والفعالة من حيث التكلفة لإزالة المكياج، خذي كرة قطنية وامسحها برفق على عينيك ووجهك، بمجرد الانتهاء، اغسله بغسول وجه لطيف.

2- بلسم للشفاه مثالي:

رشة من جوز الهند توضع على الشفاه لتوفر الرطوبة واللمعان لشفتيك، يمكنك إضافة بعض زيت النعناع إليه لإضافة المزيد من الفوائد.

3- يعمل كمرطب:

يعمل زيت جوز الهند كمرطب طبيعي، ويساعد على زيادة الترطيب ويقلل من فقدان الماء في البشرة الجافة.

4 -يغذي جلد الجسم المتشقق:

تدليك الجسم به يمنحك إحساسا رائعا بالرطوبة بشكل غير متوقع.

5- يعمل كغسول للوجه:

لاحتوائه على الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والمرطبة بشكل طبيعي، ما يساعد على تنظيف وجهك.

كل ما عليك فعله هو وضع بعض منه في حركات دائرية في جميع أنحاء الوجه والرقبة، ما يمنحك تدليكًا لطيفًا، بمجرد الانتهاء من ذلك، اغسله.

6- يرطب الشعر:

لا يرطب زيت جوز الهند بشرتك فحسب، بل يعمل أيضًا على ترطيب شعرك، ضع بعض الزيت على فروة رأسك وشعرك واتركه طوال الليل، اغسله في اليوم التالي وشاهد النتيجة بنفسك.

7- يساعد في تقليل التجعد:

إذا كنت تعانين من تجعد الشعر، فإنه هو الحل الأمثل لك، فقط ضعي القليل منه على شعرك لتتأكدي من عدم تجعده حتى إذا كنت تعرّضه للحرارة.