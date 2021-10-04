من هي هدى حداد شقيقة فيروز؟.. «صوتها زيها ومحققتش الشهرة نفسها» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور المطربة هدى حداد شقيقة الفنانة اللبنانية الكبيرة «فيروز» في صورة نشرها الفنان السوري جورج وسوف رد من خلالها على انتشار شائعات عن وفاته.

وحرص «سلطان الطرب» على الظهور رفقة الفنانة اللبنانية هدى وديع حداد في صورة نشرها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الذين فوجئوا بظهور شقيقة السيدة فيروز التي خطفت الأضواء.

ويرصد «هٌن» أبرز المعلومات عن النجمة اللبنانية هدى وديع حداد التي بدأت مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي.

ـ هدى وديع حداد هي الشقيقة الصغرى للفنانة فيروز وتبلغ من العمر 77 عامًا كونها من مواليد أغسطس 1944.

ـ بدأت مسيرتها مع الغناء في عام 1959 بمساعدة شقيقتها وعائلة الرحباني.

ـ تميزت بصوت عذب وأداء منفرد ورغم ذلك اقتصرت شهرتها على منطقة الشام، ولم ينتشر صيتها في البلاد العربية.

ـ هدى حداد تصغر فيروز بـ9 سنوات وتعتبرها مثل والدتها.

ـ يتشابه صوتها بشكل كبير مع صوت شقيقها «جارة القمر» الفنانة الكبيرة فيروز كما يتشابهان في اختيار نوع الموسيقى والكلمات.

ـ اعتمدت على ألحان «الأخوين رحباني» في أغانيها مما يصعب التفريق بين أغانيها وأغاني فيروز.

ـ تعد شقيقة فيروز من الفنانات اللاتي يمتلكن مواهب متعددة فهي تغني وترقص وتمثل وتقدم البرامج في الوقت نفسه.

ـ قدمت عدد من البرامج التلفزيونية في لبنان أبرزها برنامج غنائي «دفاتر الليل» في عام 1971.

ـ وصفت صوت شقيقتها جارة القمر خلال ظهورها في وسائل الإعلام بأنها صاحبة صوت رائع وكانت تذكر أختها بكلمات طيبة مؤكدة أن صوتهما متشابه كثيرًا.

ـ تزوجت هدى من مواطن لبناني «شوقي زيادة ولديهما ابن وابنة وهما جوزيف ودينا.