لايف ستايل

نصائح قبل شراء السجاد.. القطع الصغيرة أصبحت عصرية

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سجاد من الصوف ـ صورة تعبيرية

يضفي السجاد لمسة سحرية على الأرضيات ويضيف إلى قيمة الديكور في المنزل، مع الإشارة إلى أن الشكل الحديث للسجاد يعتمد على القطع الصغيرة التي أصبحت عصرية بعيدًا عن السجاد الذي يغطي الأرضيات، وأصبح السجاد ذو المساحة الصغيرة بديلًا لتلك الكبيرة التي تساعد في مد إطلالة الغرفة وإخفاء تفاصيلها.

على الرغم من توافر العديد الألوان والخامات الخاصة بالسجاد، فإن تنسيقه يحتاج إلى أنماط معينة وتناسق كبير بين ألوانه وألوان الأثاث المنزلي في مساحات الغرف. 

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وبحسب «حفصة دافيس» مصممة الديكور فإن شراء السجاد العصري يتطلب بعض الأمور المهمة وعلى رأسها الخامة التي تشكل خيوطه وألوانه ونقوشه حتى تكون متناسقة مع جميع القطع الأخرى من حيث تناسق الألوان ومكوّنات المكان، حتى يبدو ديكور الأرضيات والسجاد بشكل حديث وبلمسة عصرية فريدة. 

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السجاد في غرفة الجلوس

الاعتماد على اللونين الرمادي والنيود يعطي لمسة سحرية وهما من الألوان الرائجة للسجاد المعاصر، ونشرت مصمّمة الديكور الداخلي حفصة دافيس باختيار اللونين لغرف الجلوس مع اختيار الخامات ذات الجودة العالية وفي هذا الإطار يندرج كلّ من الصوف والخيزران والحرير تحت فئة الخامات التي تتحمّل «اكتظاظ» الغرفة وهذا ينطبق على المدخل الداخلي للمنزل.

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تنسيق لون السجاد

من ضمن الأشياء التي تحرص عليها مصممة الديكور حفصة دافيس هي تنسيق الألوان بشكل يتناسب مع جميع قطع السجاد في المنزل بما فيها ألوان المفروشات لا سيّما الوسائد، أو ورق الجدران بالاضافة إلى اختيارها بشكل يتناسب مع ألوان الأثاث الحاضرة في المساحة لإطلالة رائعة.

كما تحرص مصممة الديكور على التنسيق بين أرضية الغرفة ونوعية الخامات والألوان السجاد بشكل كبير خاصة الأرضيات الباركيه وغيرها من الأرضيات العصرية أو السيراميك الذي يحاكي الباركيه الداكن في غرفة المعيشة وانتقاء الألوان وتدرجها أيعطي منظر فريد للأرضيات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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