الامارات | جريمة مروعة في بريطانيا.. اتهام ممرضة بقتل 8 أطفال حديثي ولادة

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة في بريطانيا.. اتهام ممرضة بقتل 8 أطفال حديثي ولادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت محكمة بريطانية اتهامات لممرضة تدعى "لوسي ليتبي"، بقتل ثمانية أطفال خلال عملها بوحدة للأطفال حديثي الولادة في أحد مستشفيات مقاطعة تشيستر.

وقالت صحيفة "مترو" إن الضحايا هم خمسة أطفال ذكور وثلاث إناث، كما تواجه الممرضة اتهامات بأنها حاولت أيضاً قتل 10 آخرين، وقالت المتهمة للمحكمة إنها "غير مذنبة" في التهم الـ 18، والتي استغرق وقت قراءتها أربع دقائق، وظهرت المتهمة في محكمة التاج بمانشستر عن طريق الفيديو وهي قيد الحبس الاحتياطي حالياً.

وحظرت المحكمة الإبلاغ عن هويات الأطفال المتوفين والناجين، وكذا حظرت المحكمة إعلان أسماء الآباء والأمهات والشهود، دون الإعلان عن تفاصيل الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة.

وجلست ليتبي التي كانت ترتدي قميصاً أزرق داكن، وشعرها على شكل ذيل حصان، خلال جلسة الاستماع التي استمرت 30 دقيقة، ومن المقدر أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر في محكمة التاج في مانشستر، وستعقد المحكمة جلسة استماع جديدة في يناير المقبل.

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