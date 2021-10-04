كورونا اليوم: غموض يحيط بأعراض كوفيد طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

خفافيش روسيا خالية من الفيروس

صرحت خبيرة في الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك بأنه لم يتم حتى الآن اكتشاف فيروس كورونا في الخفافيش في روسيا، ولكن تم تحديد أنواع أخرى من هذا الفيروس.

وقالت آنا سبيرانسكايا، رئيسة مجموعة علم الجينوم وتقنيات ما بعد الجينوم في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك: "لم يتم العثور على (سارس–كوف–2) في الخفافيش في روسيا. قمنا باختبار عينات من حوالي مائتي خفاش، من أنواع مختلفة، بواسطة (أر تي – بي سي أر) كنا نبحث على وجه التحديد عن فيروسات مشابهة جدا لـ(سارس – كوف – 2) لكننا لم نجد أي شيء"، وفقا لروسيا اليوم.

ماذا قال فاوتشي عن دواء كورونا الواعد؟

قال الخبير الأمريكي الدكتور أنتوني فاوشي، إن البلاد تحقق نجاحًا وتقدما، خصوصاً مع ظهور دواء واعد معالج للفيروس، إلا أنه حذّر من أن البلاد "لم تخرج من الغابة بعد"، وذلك خلال مقابلة على قناة "إي بي سي" ABC الأميركية.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد: "نحن بالتأكيد نقلب الزاوية بشأن هذه الزيادة بالذات لكننا شهدنا الآن ما يقرب من 20 شهرًا من الزيادات المفاجئة التي ترتفع ثم تنخفض، ثم تعود مرة أخرى. الطريقة للحفاظ على هذا التقدم ولجعل هذا التحول يستمر في الانخفاض، هو القيام بما ذكرناه: تطعيم الناس"، وأعلن خبراء أن دواء في صورة أقراص طورته شركة "ميرك" Merck الأميركية لصناعة الأدوية يمثل انفراجة في العلاج من فيروس كورونا نظراً لقدرته على خفض احتمالات الوفاة أو ضرورة النقل إلى المستشفى للنصف بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة لكوفيد-19، وفق رويترز.

غموض يحيط بأعراض كورونا طويلة الأمد

ما زال الغموض يحيط بالأعراض طويلة الأمد التي تلازم الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا لمدة أشهر رغم الدراسات والتحليلات التي يجريها الأطباء.

فقد كشفت الطبيبة السويسرية ميسم نعمة خلال مؤتمر نظمه معهد باستور في نهاية سبتمبر المنصر، أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث على مرض "كوفيد طويل الأمد والمرضى المصابين به، ومثل عدة باحثين آخرين في جميع أنحاء العالم، عملت الطبيبة على إعطاء تعريف أفضل لمرض كوفيد الطويل الذي يتمثل في استمرار الأعراض لدى مريض أصيب قبل أشهر بالفيروس المسبب لكوفيد-19، وفقا للعربية.

وقدّرت نعمة، بعد دراسة عدة مئات من المرضى، أن أكثر من ثلثهم يستمرون في المعاناة من عرض واحد على الأقل بعد سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر من الإصابة، وفق ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".