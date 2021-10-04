شوربة الطماطم وشوفان بالقرع.. وجبات يمكنك تحضيرها داخل الميكرويف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الميكرويف من الأجهزة المنزلية الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في تسخين وتحضير العديد من الوجبات المختلفة، بمذاقات شهية ومتنوعة داخل المنزل بسهولة، لذلك نستعرض خلال التقرير الآتي، مجموعة من الآكلات التي يسهل عليك إعدادها في الميكرويف، على طريقة الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

شوفان بالقرع في الميكروويف

- مقادير عمل شوفان بالقرع في الميكروويف

2 كوب شوفان

1 وربع كوب لبن جوز هند

ثلاثة أرباع كوب قرع عسل مسلوق

1 ملعقة كبيرة سكر بني

2 ملعقة صغيرة بهارات

ملح

ربع كوب شوكولاتة

شيبس بنكهة زبدة الفول السوداني

ربع كوب شوكولاتة شيبس بيضاء

- للتقديم

ربع كوب عين جمل مفروم

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير شوفان بالقرع في الميكروويف

يخلط لبن جوز الهند والسكر والملح والبهارات والقرع

يضاف خليط القرع للشوفان مع التقليب

يضاف رقائق الشوكولاتة وعين الجمل

يوضع الخليط في الميكروويف حتى النضج لمدة حوالي 2 دقيقة ونصف

تزين وتقدم

كيكة القرفة في الميكروويف

- مقادير كيكة القرفة في الميكروويف

3 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر بني

ثلث ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة بيكينج باودر

3 ملاعق كبيرة لبن

3 ملاعق كبيرة زبدة مذوبة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير كيكة القرفة في الميكروويف

يخلط السكر البني مع الدقيق والفانيليا والتوابل والبيكنج بودر والزبدة واللبن على مراحل مع التقليب

يوضع الخليط في إناء ويضاف على الوجه عين الجمل

توضع في الميكروويف حتى النضج لمدة حوالي 2 دقيقة ونصف

شوربة طماطم في الميكرويف

- مقادير شوربة طماطم في الميكرويف

كيلو طماطم

ملح

شرائح بصل

ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف مرقة خضار

فص ثوم صحيح

ورق لورى

خل بلسميك

فلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر

3 مكعبات زبدة

ماء

طريقة تحضير شوربة طماطم في الميكرويف

قطعي الطماطم قطع صغيرة ثم يرش عليها ملح وتترك حتى تصفى من الماء تماما

تخلط باقى اجزاء الطماطم مع شرائح البصل ومعجون الطماطم و السكر و المرقة مع الثوم واللورى والخل وملح

يخلط جيدا ثم يغطى بالبلاستيك ثم يخرم من أعلى ويدخل الميكرويف لمدة 10 دقائق

ترفع الشوربة ثم تضرب فى الخلاط مع إضافة فلفل أسود مع ماء الطماطم المصفى وماء حسب الحاجة حتى الحصول على القوام المطلوب

تضاف مكعبات من الزبدة لتحسين القوام والمذاق ثم تصفى الشوربة وتقدم مع الكريمة بالهنا