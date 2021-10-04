الامارات | أفضل مشروب يمنع تساقط الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مشروب يمنع تساقط الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو أكثر أنواع نقص التغذية شيوعاً في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت كلية هارفارد للصحة العامة، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى التعب الشديد والدوار، وفي هذا الموضوع نقدم لكم أفضل مشروب يمكن أن يساعد على منع تساقط الشعر من خلال تحسين امتصاص الحديد بشكل فعال.

والحديد هو فيتامين "مهم" ومكون رئيسي للهيموجلوبين - نوع من البروتين في خلايا الدم الحمراء اللازمة لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم - وتشمل مصادر الأطعمة التي تحتوي على الحديد اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والخضروات الورقية، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تحسين كمية الحديد التي يمتصها جسمك فعليك التفكير فيما تشربه جنباً إلى جنب مع وجبتك.

عصير البرتقال.. المشروب السحري

وفقًا للراحل فيليب كينجسلي - أخصائي العناية بالشعر - فإن أفضل مشروب هو عصير البرتقال، وقال موقعه المستمر للعناية بالشعر: "لا يمكن امتصاص الحديد بشكل فعال إلا إذا كنت تتناوله إلى جانب فيتامين سي".

ويضيف: "اشرب كوباً من عصير البرتقال الطازج للمساعدة في امتصاص الحديد، فالحديد المخزن - المعروف باسم "الفيريتين" - مهم للغاية لنمو الشعر، ويمكن الحصول على الحديد عن طريق تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون مرتين في الأسبوع، أو تناول مكملات الحديد وفقاً لإرشادات الطبيب.

نصائح لإعادة نمو الشعر

وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن هناك عدد من النصائح لإعادة نمو الشعر، ومنها:

تناول نظام غذائي متنوع

تناول وجبة الإفطار كل يوم.

الحفاظ على رطوبة الجسد.

وتقول كلية هارفارد للصحة العامة إن الفيريتين يتم تخزينه في الكبد والطحال والأنسجة العضلية ونخاع العظام، ويتم توصيله إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الترانسفيرين - وهو بروتين في الدم يرتبط بالحديد.

أعراض نقص الحديد في الجسم

بصرف النظر عن تساقط الشعر والتعب والدوار، هناك مؤشرات أخرى لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ومنها:

الارتباك وفقدان التركيز. الحساسية للبرد. ضيق التنفس. سرعة ضربات القلب. شحوب الجلد. هشاشة الأظافر.

ويمكن معرفة نقص الحديد في الجسد عن طريق فحص الدم، وعادة ما يتم تصحيح فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد عن طريق الفم بناء على إرشادات الطبيب حسب كل حالة.

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