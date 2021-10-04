6 فوائد مدهشة للاستحمام قبل النوم.. وتحذيرات قبل دخول الشتاء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات كثيرة مرتبطة بالاستحمام، وأفكار شائعة متداولة حوله، بعضها يحتمل الصحة، والآخر لا يتعد كونه مجرد معلومات مغلوطة متوارثة بلا أي دليل أو سند، من بينها الاستحمام بالماء الدافئ قبل النوم، وهي العملية التي شجعها الدكتور شريف أحمد استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، موضحا أن الدراسات التي تشير إلى أن الاستحمام قبل النوم يسبب الأرق، أقل من الدراسات التي تؤكد فوائده، محذرا من بعض العادات المرتبطة بالاستحمام عموما.

فوائد الاستحمام قبل النوم

أوضح شريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، أن فوائد الاستحمام قبل النوم، تتمثل في: ارتخاء عضلات الجسم، والمساعدة على النوم بهدوء، بل جعل النوم أكثر عمقا، وتقليل نوبات التوتر، وتحسين الدورة الدموية في الجسم، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي، مطالبا بتجفيف الشعر جيدا قبل النوم، حتى لا تتبلل الوسادة، وتصبح بيئة خصبة لنمو البكتيريا.

احذروا الاستحمام قبل الخروج من المنزل

أضاف استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أنه من غير المحبب الاستحمام قبل الخروج من المنزل مباشرة، خصوصا في فصل الشتاء، لأنه يسبب نزلات برد ويسبب خلل في درجة حرارة الجسم، ويسبب مشكلات بالجسم، ناصحا بالخروج من المنزل بعد ساعة على الأقل من الاستحمام.

الماء الدافئ أفضل من الساخن

حذر استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، من الاستحمام بالماء الساخن خلال فصل الشتاء، موضحا أنه يجب الاكتفاء بأن يكون الماء دافئا، بحيث يتحمله جسم الإنسان، وأيضا حتى يستفيد الجسم من دفء المياه، التي تساعد على الاسترخاء، لافتا إلى أن الاستحمام بالمياه الساخنة، من الممكن أن يسبب ضيق في التنفس، وهبوط وخلل في ضربات القلب.