الامارات | أعراض نقص فيتامين B12 وأهم الأطعمة الغنية به

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين B12 وأهم الأطعمة الغنية به والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد نقص فيتامين B12 من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثيرين، ويتسبب نقص فيتامين B12 في العديد من الأعراض إذا ترك دون علاج، أشهرها تغييرات في مزاجك وشعورك وقد يؤدي إلى إصابة البعض بالاكتئاب، وقد يسبب نقص فيتامين ب 12 ضرراً للجهاز العصبي ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفيما يلي نقدم لكم أهم أعراض نقصان فيتامين B12 وأهم الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين.

أعراض نقصان فيتامين B12

وفق تقرير لـ"إكسبريس" فإن نقص فيتامين B12 يؤدي إلى تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفاتك، ويقول بعض الأشخاص المصابون به إنه كان لديهم انخفاض في قدراتهم العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم على الأشياء، ومن الواجب أن تطلب مشورة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، وكلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت احتمالات حدوث ضرر دائم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية على موقعها الإلكتروني إن أهم أعراض نقصان فيتامين ما يلي:

التعب الشديد. الخمول. ضيق التنفس الصداع جلد شاحب خفقان القلب. طنين الأذن. فقدان الشهية فقدان الوزن

وعادة ما يتم علاج نقص فيتامين B12 بحقن تحتوي على الفيتامين، لكن وفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن نقصان فيتامين B12 يمكن علاجه أيضاً عن طريق تناول أقراص فيتامين B12 يومياً بين الوجبات، والكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ب 12 للبالغين من 1.5 إلى 2.4 ميكروغرام، ويلعب النظام الغذائي دوراً مهماً في التغلب على نقصان هذا النوع من الفيتامين.

أهم الأطعمة الغنية بفيتامين B12

وفقاً للموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن أهم الأطعمة الغنية بفيتامين B12 هي:

1. اللحوم

2. الأسماك

3. الحليب

4. الجبنه

5. البيض

6. بعض حبوب الإفطار المدعمة.

ويعد فيتامين B12 ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص في شمال أوروبا، وفقًا لموقع جونز هوبكنز ميديسن.

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