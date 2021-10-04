الامارات | ثعبان يقتل طفلة داخل مرحاض منزلها

شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان يقتل طفلة داخل مرحاض منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الطفلة السعودية تمارا عبدالرحمن البالغة من العمر 6 سنوات، بعدما لدغها ثعبان تسلل إلى مرحض منزل أسرتها، وتم نقلها إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، لكن حالتها تدهورت ولقيت حتفها متأثرة بلدغة الثعبان.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" عن والد الطفلة قوله: "الثعبان كان يترصد لابنتي في دورة المياه بمنزلنا، ونظراً لصغر عمر الطفلة لم تنتبه إلى وجوده في المرحاض، حتى أصيبت بلدغة منه، وسط ذهول الأسرة التي لم تتوقع وجود مثل هذه الحيوانات داخل دورة المياه، خصوصاً أننا نسكن في مدينة أبها".

وختم الأب حديثه قائلاً: "أنا مؤمن بالله وراضٍ بكل ما يكتبه الله لنا".

وكانت الطفلة بعد دخولها دورة المياه صرخت بقوة، فركضت نحوها والدتها فأخبرتها بأن هناك فأراً لدغها وهرب، وبحثت في المكان إلا أنها لم تجد شيئاً في دورة المياه، وتبين فيما بعد أن ثعبان هو من قام بلدغ الطفلة الراحلة.

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