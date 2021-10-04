الامارات | عروس وعريس يصلان حفل الزفاف في كف "حفار".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس وعريس يصلان حفل الزفاف في كف "حفار".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلم الناس دائمًا بزفافهم، بينما يريد البعض أن يكون حفل زفاف بسيطًا وصغيرًا، ويريد الغالبية منهم أن يكون حفل زفاف كبيرًا وفخمًا ورائعًا.

وللحصول على حفل زفاف كبير ومثالي، يجب إجراء كل تخطيط بالتفصيل حتى يصبح الحدث لا يُنسى مدى الحياة.

في أحد مناسبات الزفاف من وادي هونزا في باكستان، اختار العروس والعريس ركوب "لودر" للوصول إلى مكان زفافهما، وانتشر مقطع الفيديو عن الرحلة غير الفاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 40 ثانية، يمكننا أن نرى العروس والعريس بزي زفافهما يقفان على كف الحفار أو "اللودر".

انتشر مقطع فيديو العروس والعريس، وهما يتخليان عن ركوب سيارة فاخرة ويركبان حفار، انتشر على نطاق واسع بعد أن نشره على تويتر صحفي باكستاني يدعى غلام عباس شاه.

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