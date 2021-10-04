5 تطبيقات تساعدك على مراقبة تليفون ابنك.. اعرفي بيشوف إيه وبيكلم مين؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا تفارق الهواتف أيدي الأطفال في عالم اليوم، يتصفحون مئات الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي في دقائق معدودة، إذ باتت وسيلة جذب كبيرة لهم، لا يستطيعون التخلي عنها بسهولة، وهي بمثابة الحل السحري الذي تلجأ إليه كثير من الأمهات أيضًا، إلى إلهائهم به، نظرًا لانشغالهن في الأعمال المنزلية، ما يعرقل مراقبة الطفل وسلوكياته نحو التطبيقات التكنولوجية.

ومع صعوبة القيام بالرقابة ومتابعة سلوكيات الأطفال، وتعاملهم مع منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، نستعرض مجموعة من التطبيقات، التي تساعد الآباء على مراقبة الأبناء عن بُعد، خلال تعرضهم للمحتويات المختلفة عبر الهواتف المحمولة.

تطبيقات تساعدك في مراقبة طفلك من بُعد

عرض موقع «tomsguide»، مجموعة من تطبيقات الرقابة الأبوية لنظامي التشغيل «أندرويد»، و«iOS» لهواتف الآيفون، فضلا عن برامج ونظم التشغيل «Windows»، و«Mac»، أبرزها:

1- تطبيق Net Nanny

يتاح هذا التطبيق عبر أجهزة «Android»، و«iOS»، كما أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر، وعلى أجهزة Chrome OS التي تدعم تطبيق «Google Play».

ويوفر تطبيق Net Nanny تسجيل الرسائل النصية ومراقبتها، وأيضًا مراقبة التطبيقات الخاصة التي يستخدمها الطفل، كـ«فيسبوك»، و«واتساب».

2- تطبيق Kaspersky Safe Kids

يساعد هذا التطبيق على مراقبة شبكات الاتصال الخاصة بطفلك، والتحكم في إدارة التطبيقات التي يستخدمها.

3- تطبيق Norton Family

يسهل تطبيق Norton Family على الآباء تتبع نشاط أطفالهم عبر العديد من الأجهزة، على الرغم من أنه لا يعمل على أجهزة Mac، ويعتمد تطبيق iOS الخاص به على ميزة «Screen Time» المجانية من Apple للقيام بالحظر والتعقب.

4- تطبيق Qustodio

تطبيق Qustodio، بمثابة أداة قابلة للتهيئة، وسهلة الإدارة، لتتبع نشاط طفلك على «Windows» و«macOS» و«Chromebook» و«iOS» و«Android» وحتى أجهزة KIndle.

5- تطبيق Mobicip

يمنحك تطبيق Mobicip، الأدوات الأساسية التي تحتاجها، لمراقبة نشاط أطفالك على الويب والتطبيقات الأخرى.