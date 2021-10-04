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الامارات | قرد جائع يثير الفوضى في أحد المطارات (صور)

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ترجمة - موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الهند واقعة غريبة حيث تسبب قرد جائع في إثارة الفوضى بمطار IGI في نيودلهي، وقام بالاستيلاء على عصير فاكهة طبيعي من طفلة، قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل فرق رعاية الحيوانات.

وتحرك القرد في الصالة بحرية وقام بتسلق الحوائط، وكاد أن يسقط زجاجات موضوعة على الأرفف أرضاً، وقالت مصادر بالمطار إن أحداً لم يصب بأذى خلال الواقعة.

والقرود شائعة جداً في الهند ووصلت أعدادها إلى حوالي 50 مليوناً في السنوات الأخيرة، مما يعني أن التفاعلات بين البشر والقرود مرجحة للغاية، وفقاً لـ"ديلي ستار".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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