الامارات | قرد جائع يثير الفوضى في أحد المطارات (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن قرد جائع يثير الفوضى في أحد المطارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الهند واقعة غريبة حيث تسبب قرد جائع في إثارة الفوضى بمطار IGI في نيودلهي، وقام بالاستيلاء على عصير فاكهة طبيعي من طفلة، قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل فرق رعاية الحيوانات.

وتحرك القرد في الصالة بحرية وقام بتسلق الحوائط، وكاد أن يسقط زجاجات موضوعة على الأرفف أرضاً، وقالت مصادر بالمطار إن أحداً لم يصب بأذى خلال الواقعة.

والقرود شائعة جداً في الهند ووصلت أعدادها إلى حوالي 50 مليوناً في السنوات الأخيرة، مما يعني أن التفاعلات بين البشر والقرود مرجحة للغاية، وفقاً لـ"ديلي ستار".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news