دراسة تحذر من طريقة لإنقاص الوزن تنهي حياة الرجال.. وخبيرة تغذية ترد

القاهرة - سمر حسين - صحة

جراحات السمنة، وسيلة يلجأ إليها كثير من أصحاب الوزن الزائد، للتخلص السريع من المعاناة المزعجة التي تؤرق راحتهم، والتي قد تستمر إلى أعوام طويلة في حالات عِدة، لكن حذرت دراسة علمية جديدة، من الخضوع لتلك العمليات الدقيقة، خاصة للرجال، مشيرة إلى ارتفاع فرص تعرضهم للوفاة، بسبب تلك الجراحات، بنحو 5 مرات أكثر النساء على المدى القصير.

جراحات السمنة تهدد حياة الرجال

أوضحت الدراسة، التي عُرضت خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية، أن الأبحاث توصلت إلى أن معدل الوفيات لدى الرجال يزيد بـ3 أضعاف عن النساء، على المدى الطويل، بسبب إجراء تلك الجراحات، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال هانز بيجلبوك، القائم على الدراسة، إن النتائج أشارت إلى تعرض الرجال بشكل أسرع للوفاة على المدى الطويل عن النساء، لأن العديد منهم ينتظر حتى يكبر في العُمر، ومن ثم يقبل على إجرائها، وحينها يكون العديد منهم من أصحاب الأمراض المزمنة، كالقلب والسكري، وارتفاع الكوليسترول.

خبيرة تغذية تعلق على الدراسة

علقت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على نتائج الدراسة العلمية، موضحة خلال حديثها لـ«هن»، أن تلك النتائج لم تثبت بشكل علمي حتى الآن، إذ أن تأثير ومخاطر عمليات السمنة، تكون على كلا الجنسين، وتتوقف خطورتها على عدة عوامل، تختلف من حالة لأخرى، وهي:

1- التاريخ المرضي للحالة.

2- المرحلة العمرية للشخص.

3- مدى معاناة مريض السمنة من أي أمراض مزمنة أخرى، كأمراض القلب، والضغط والسكري.

مخاطر جراحات السمنة

أكدت خبيرة التغذية، أن هناك مجموعة من التأثيرات الجانبية لإجراء تلك العمليات الجراحية، التي قد تتعرض لها بعض الحالات، وهي:

- الزيادة في الوزن مرة أخرى، في حال عدم الالتزام بأنظمة الدايت، والأكلات الصحية.

- حدوث نزيف، قد يؤدي إلى الوفاة.

- نقص بعض الفيتامينات والمعادن بالجسم.

- حدوث هشاشة العظام.

- ضعف المناعة في حال عدم الحصول على مكملات غذائية.