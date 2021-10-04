4 طرق للسيطرة على نوبات الغضب الشديدة في دقائق.. «هتخليك تلاجة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

نوبات الغضب، هي تلك الأوقات التي تفلت خلالها سيطرة الشخص على مشاعره، ويغلبه التوتر والعصبية الشديدين، إذ لا يتمكن كثير من الأشخاص من التعامل معها بصورة صحيحة، وربما لا يعلم أصحاب هذه الأزمة، أنها هناك مجموعة من التمرينات البسيطة، التي يمكن ممارستها خلال تلك الفترات الصعبة، للمساعدة على علاج حالتهم والتخفيف من آثار النوبات المتكررة وحدتها.

تمارين للسيطرة على لحظات الغضب

قدم الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي، خلال استضافته بإحدى حلقات «جروب الماميز» على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مجموعة من التمارين النفسية التي يمكن ممارستها عند الشعور بالغضب الشديد، لسهولة التحكم في النفس وضبطها بصورة جيدة.

1- تقليل درجة حرارة الجسم، من خلال عدة طرق، مثل: الإمساك بقطعة صغيرة من الثلج، أو عمل كمادات مياه باردة، أو الاستحمام بمياه باردة.

2- ممارسة تمارين التنفس في غضون من 3 إلى 5 دقائق.

3- ممارسة التمرينات الرياضية من 30 إلى 45 دقيقة.

4- ممارسة تمرينات العضلات بالانقباض والانبساط.

خطوات التغلب على نوبات الغضب لدى الأطفال

مجموعة من النصائح المهمة، قدمتها الدكتورة غادة الحسيني أخصائية التربية والتخاطب، خلال تصريحات سابقة لـ«هن»، يجب على الأمهات اتباعها لمساعدة أطفالهن على التغلب على نوبات غضبهم، والتعامل معها بصورة صحيحة، وهي:

- توقع ما سيقوم به الطفل من رد فعل أثناء الشعور بالغضب.

- تحديد طريقة للتعامل مع تلك الأزمة والخروج منها.

- الاتفاق معه على اختيار شراء شيء ما يفضله، والذهاب معه للحصول عليه.

- اصطحابه إلى مكان هادئ، بعيدا عن المحيطين به، وتركه حتى يهدأ تمامًا من الشعور بغضبه.

- التحدث معه، ومعرفة ما تسبب في غضبه، ووعده بحل تلك الأزمة.

- الإنصات الجيد له، وتعزيز ما يقوله وإشعاره بالثقة.