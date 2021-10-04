منها السمك.. 10 أطعمة ومشروبات تجعل مظهرك أصغر بـ10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

نريد جميعًا أن نظهر بشكل أصغر من عمرنا، وأن نعيش أطول فترة ممكنة، إلا أن نظامنا الغذائي يلعب أيضًا دورًا حيويًا في مساعدتنا على زيادة عمرنا والحفاظ على البشرة شابة لفترة أطول.

نعرض لكم على هذا النحو أفضل الأطعمة التي تساعد في ذلك، وتجعلك تبدو أصغر بنحو 10 سنوات، وفقا لما ورد في موقعي "brightside" و "healthline".

1-زيت الزيتون:

يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات، تحمي مرونة الجلد وتقلل من خطر التعرض لأضرار أشعة الشمس، وتعطي نضارة للبشرة.

2-الشاي الأخضر:

يحتوي على خصائص قوية مضادة للأكسدة، تحمي كولاجين بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتقلل من علامات الشيخوخة.

3-الأسماك:

توفر الحماية من تلف الجلد الذي يحدث استجابةً للالتهاب، وتمنع ظهور تصبغات البشرة، ويحسن الأستازانتين الموجود في سمك السلمون أيضًا مرونة الجلد وترطيبه.

4-الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول، وتحمي من أضرار أشعة الشمس، وتمنع جفاف البشرة وتعطيها ترطيب ونعومة.

5-الخضروات:

تمنع تلف الجذور الحرة للجلد، وهذا يرجع إلى حد كبير لآثارها القوية المضادة للأكسدة.

6-بذور الكتان:

تحمي بذور الكتان الجلد وتعطيه المرونة والشباب، وترطبه.

7-الرومان:

الرمان غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في إصلاح تلف الجلد، ويمنع ظهور حب الشباب.

8-الأفوكادو:

يمنع الأفوكادو تصبغات الجلد، ويساعد في حماية الحمض النووي في خلاياه.

9-الطماطم:

الطماطم غنية بالليكوبين، الذي يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس ويساعد في تقليل التجاعيد.

10-التوابل:

تحتوي التوابل على مركبات نباتية تعزز إنتاج الكولاجين وتحمي الخلايا من ارتفاع مستويات السكر في الدم.