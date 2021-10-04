طريقة عمل كيكة البرتقال بالصور خطوة بخطوة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك هي الحلوى الشعبية والشائعة داخل غالبية المنازل، إذ يسهل إعدادها بمختلف الطرق والمذاقات الشهية، التي يأتي على رأسها البرتقال، لذلك نقدم لكي طريقة عمل كيكة البرتقال بالصور خطوة بخطوة، على طريقة الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيكة البرتقال بالصور خطوة بخطوة

مقادير عمل كيكة البرتقال

2 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

1 وربع كوب سكر أبيض.

3/4 كوب سمنة.

1 كوب عصير برتقال.

بشر نصف برتقالة.

4 بيضات للوجه.

بشر برتقال.

سكر بودرة.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

- باستخدام العجان تخفق السمنة مع السكر الأبيض.

- يضاف البيض تدريجيا، ثم الفانيليا.

- تخلط مكونات العجين الجافة، ثم تضاف للعجان.

- يضاف عصير البرتقال تدريجيا، حتى نحصل على القوام المناسب، ثم يضاف بشر البرتقال.

- يوضع المحتوى في صينية كيك مدهونة بالدقيق والزبدة، ثم ندخلها الفرن، ونتركها حتى تخبز.

- تقدم مزينة ببشر البرتقال.

كيكة البرتقال بالكراميل

مقادير عمل كيكة البرتقال بالكراميل

2 كوب دقيق.

4 بيضة.

كوب سكر.

1/2 كوب زيت.

1/4 كوب لبن.

2 عصير برتقالة.

بيكنج باودر.

- الكراميل:

كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة لبن.

- التزيين:

شرائح برتقال.

جوز هند.

طريقة تحضير كيكة البرتقال بالكراميل

- سيحي السكر، ثم ضيفي اللبن، وقلبي.

- اخلطي مقادير الكيكة.

- رصي شرائح البرتقال في قاع الصينية، ثم ضيفي الكراميل، ثم خليط الكيكة.

- ضعي الكيكة فى الفرن حتى النضج.

- قلبي صينية الكيك، ورشي على الوجة جوز هند.

كيكة الذرة بالبرتقال

مقادير عمل كيكة الذرة بالبرتقال

3 أكوب دقيق ذرة.

3 بيضات.

2 كوب سكر.

1 كوب سمن.

1 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة باكينج بودر.

1 رشة ملح.

1/2 كوب عصير برتقال.

- للزينة:

شرائح برتقال.

طريقة تحضير كيكة الذرة بالبرتقال

- داخل وعاء عميق نضع السمن والسكر، ونخفق بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يصبح الخليط كريمي ومتجانس.

- في وعاء آخر نضع البيض والفانيليا، ونخفق جيدا، حتى يغلظ قوامه.

- نضيف البيض المخفوق وعصير البرتقال لخليط السمن والسكر، ونخفق جيدا حتى يتجانسوا.

- في وعاء آخر نخلط الدقيق مع الباكينج باودر، ورشة الملح.

- نضيف خليط الدقيق بالتدريج، لخليط السكر والسمن، مع الخفق المستمر.

- نصب خليط فطيرة الذرة في صينية مدهونة بالزبد.

- نضع الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تنضج.

- تترك حتى تبرد ثم تقطع وتقدم كيكة الذرة.